Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на бирже ICE в Лондоне опустился на 4,6%. Стоимость сырья данной марки составила $56,99 за баррель. Известно, что в последний раз стоимость нефти Brent опускалась ниже $57 за баррель 20 октября 2017 года.

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