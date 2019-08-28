Энергетика
ФинмаркетНефть продолжает дорожать на данных о запасах в США
Добыча нефти в США за прошедшую неделю увеличилась на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,5 млн баррелей в сутки. Запасы бензина в Штатах за неделю упали на 2,09 млн баррелей, дистиллятов - на 2,06 млн баррелей.
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Политика
В Кремле ответили на вопрос об этапировании Сенцова в Москву
Дмитрий Песков – глава пресс-службы российского лидера в ходе ежедневного брифинга с представителями СМИ – ответил на вопрос одного из них, который попросил прокомментировать информацию об этапировании осужденного в нашей стране за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова.
Expert.ru 08:04
Происшествия
В Екатеринбурге мать троих детей умерла после удаления зуба
Российская газета 05:08
Экономика
Объем теневой экономики в России составил более 12% ВВП
Объем ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) составил 12,7% ВВП в 2017 году, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Коммерсантъ 02:03
Общество
День знаний на ВДНХ: необычные праздничные линейки пройдут в столице
Москва Online 14:53
Экономика
Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания
Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду.
РБК 14:58
Футбол
Кононов заявил, что не имеет претензий к игрокам «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
RT на русском 16:07
Политика
Татарстан продолжает стоять на Угре
Госсовет республики не поддержит законопроект о памятной дате свержения ордынского ига Госсовет Татарстана направит в Госдуму отрицательное заключение на инициативу установить День окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году в качестве всероссийской памятной даты.
Коммерсантъ Казань 26 августа в 17:00
Футбол
Ди Марцио: «Барселона» и «ПСЖ» согласовали трансфер Неймара
Напомним, Неймар перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
Bookmaker-ratings.ru 11:34
Политика
Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины
Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.
Коммерсантъ 14:16
Кино
Умер французский актёр Мишель Омон
Французский актёр Мишель Омон скончался на 83-м году жизни.
RT на русском 11:57
Происшествия
Пропавшую в лесу в Ленобласти шестилетнюю девочку нашли живой
Спасатели, полицейские и добровольцы нашли шестилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном ГУ МВД.
ТАСС 13:26
Политика
Лукашенко подарил Болтону белорусскую водку
Ранее Лукашенко рассказывал СМИ об уникальной водке "Президент", которую в том числе подают на приемах у президента.
РИА Новости 15:29
Гаджеты
Apple представит новый iPhone 10 сентября
Коммерсантъ 13:51
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Общество
Глава Alibaba предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что работа по 12 часов в неделю вскоре станет нормой, поскольку большую часть обязанностей за людей будет выполнять искусственный интеллект.
Известия 07:17
Общество
В Екатеринбурге массово уволились педагоги
Увольнения произошли в течение лета. Ушли пятеро педагогов младшего звена и ещё пятеро среднего и старшего.
REGNUM 06:47
Наука
Российские ученые создали новые схемы для нейроэлектроники и нейроинтерфейсов
Ученые Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) предложили новые схемы нейроморфных устройств, которые построены по принципу взаимодействия нейронов в живом организме.
ТАСС 05:18
Футбол
«Зенит» узнал соперников по групповому турниру Лиги чемпионов
"Бенфика" является действующим чемпионом Португалии, а также обладателем Кубка и Суперкубка Португалии, в прошлом году "Бенфика" финишировала на третьем месте по итогам группового этапа Лиги чемпионов и продолжила выступление в Лиге Европы, где дошла до 1/4 финала.
ТАСС 14:16
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Происшествия
Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
Известия 08:22
Энергетика
Трубопровод «Сила Сибири» начали заполнять природным газом
Природный газ начал заполнять ведущий в Китай газопровод «Сила Сибири».
РБК 04:35
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Здоровье
Все собиравшиеся уволиться хирурги из Нижнего Тагила продолжат работу
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу.
RT на русском 09:30
Шоу-бизнес
Яна Рудковская признала, что у нее появилась конкурентка
Жена Евгения Плющенко назвала ее имя. Яна Рудковская невероятно гордится своими ногами.
7Дней.ру 14:00
Кино
Россияне выбрали лучшие отечественные фильмы
VSE42 Новости 05:28
Происшествия
В ДТП BMW и Lamborghini в центре Москвы пострадали два человека
В аварии пострадали два человека, обстоятельства произошедшего устанавливаются, заключили в пресс-службе.
РИА Новости 15:43