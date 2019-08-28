Энергетика
ФинмаркетНефть продолжает дорожать на данных о запасах в США
Добыча нефти в США за прошедшую неделю увеличилась на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,5 млн баррелей в сутки. Запасы бензина в Штатах за неделю упали на 2,09 млн баррелей, дистиллятов - на 2,06 млн баррелей.
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Футбол
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» попал в группу D, где встретится с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».
Lenta.ru 13:00
Политика
Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины
Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за новый состав правительства страны, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 15:04
Политика
Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше
Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.
RT на русском 12:34
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия вчера в 11:18
Гаджеты
Apple назвала дату презентации новых продуктов
Apple представит новые продукты 10 сентября, говорится на сайте компании.
Ведомости 13:27
Кино
Михаил Ефремов в новом трейлере заменил «Ангелов Чарли»
Актуальные Новости 10:29
Происшествия
В Ленобласти ищут пропавшую в лесу шестилетнюю девочку
Сотрудники МЧС, полиция и добровольцы ведут поиски шестилетней девочки, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.
ТАСС 10:55
Авто
Фермер построил внедорожный Chevrolet Corvette с 6,2-литровым дизелем
Рэй провел небольшой исследование и выяснил, что 6,2-литровый мотор от большого внедорожника Chevrolet Suburban без особых доработок «встает» на Corvette.
Motor 12:03
Здоровье
Маму и родившегося в Турции малыша не могут вернуть в Челябинск
Начальник отдела организации медицинской помощи детям и матерям минздрава Челябинской области Людмила Подлубная рассказала, что представители ведомства сразу, как узнали об этом инциденте, направили запрос в консульство Турции, чтобы получить информацию, в какой клинике ребенок, в каком он состоянии, как чувствует себя мама.
Челябинск Сегодня 08:11
Футбол
Спартак — Брага 1:2
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Политика
Глава МИД Белоруссии раскрыл детали переговоров Лукашенко и Болтона
Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей прокомментировал встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко и советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона по нацбезопасности, сообщает РИА Новости.
Народные новости 13:58
Наука
Ученые МГУ создали базу данных наводнений в Европе
Известия 09:09
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Шоу-бизнес
Исхудавшая Анастасия Волочкова раскрыла секрет стройности
Балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram новый пост. Она поделилась главным секретом худобы.
Дни.ру 12:24
Культура
Выставка «Шедевры Подмосковья» откроется в музее «Новый Иерусалим»
В конце сентября в подмосковном музейном комплексе «Новый Иерусалим» откроется выставка «Шедевры Подмосковья», всего до конца года в музее запланировано четыре крупных проекта, заявил директор «Нового Иерусалима» Василий Кузнецов.
РИАМО 14:04
Хоккей
«Динамо» обменяло Сергиенко в «Трактор»
Московское «Динамо» обменяло хоккеиста в челябинский клуб взамен на денежную компенсацию. Контракт с защитником подписан на два года.
Sports.ru 11:29
Здоровье
Челябинские власти опровергли слухи об увольнениях врачей в Трехгорном
Власти Челябинской области опровергли информацию об увольнении нескольких медработников из больницы города Трехгорный.
Российская газета 10:28
Армия и оружие
Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
РИА Новости 07:24
Политика
Съеденное Путиным мороженое попало в тройку самых популярных
Сервис Rate&Goods составил список самых популярных в РФ марок мороженого на основании более чем 24 500 оценок и 34 000 отзывов, оставленных примерно 11 тыс. пользователей приложения.
News.ru 11:59
Наука
Робота-змею запустили в мозг человека для чистки сосудов
Ученые уже запустили такую нить в модель мозга человека, выполненную в натуральную величину.
Газета DAILY 12:26
Политика
Пентагон выступил за продолжение военной помощи Украине
Пентагон считает необходимым продолжать оказывать военную помощь Украине.
Lenta.ru 14:03
Происшествия
Очевидцы сообщили о массовой драке со стрельбой в московском парке
В Марьинском парке Москвы произошла массовая драка со стрельбой.
Известия 13:23
Экономика
Объем теневой экономики в России составил более 12% ВВП
Объем ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) составил 12,7% ВВП в 2017 году, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Коммерсантъ 02:03
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС вчера в 04:30
Футбол
«Заря» дважды отыгралась в матче с «Эспаньолом», но покидает еврокубки
Украинская «Заря» осталась без групповой стадии Лиги Европы, не сумев отыграть гандикап в ответном матче раунда плей-офф с «Эспаньолом».
Евро-футбол.ру 14:53
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Футбол
«Барселона» согласовала переход Неймара из «ПСЖ»
Пятый канал 11:47