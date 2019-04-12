Энергетика
Нефть продолжает дешеветь после слов ТрампаГазета.Ru 01:33
Цены на нефть вновь опускаются на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа, передает Reuters Отмечается, что цена нефти марки Brent упала до $71,19 за баррель. По мнению аналитиков, цены на нефть снижаются после слов Трамп.
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