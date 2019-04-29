Энергетика

Нефть продолжает дешеветь после слов ТрампаГазета.Ru 01:33

Цены на нефть вновь опускаются на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа, передает Reuters Отмечается, что цена нефти марки Brent упала до $71,19 за баррель. По мнению аналитиков, цены на нефть снижаются после слов Трамп.
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Нефть Brent подешевела до $71,75 за баррель

Интерфакс01:43

Нефть продолжает дешеветь после слов Трампа

Газета.Ru01:33

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:06

Цены на нефть марки Brent понизились до $71,75 за баррель

Московский Комсомолец01:21

Котировки нефти марки Brent упали ниже $72 за баррель

Life.ru01:22

Цены на нефть за неделю упали на 0,5%

REGNUM00:15

Цена на нефть Brent за день упала более чем на 5%

Rambler News Service26 апреля в 14:25
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Россияне обвиняют дочь Алсу Микеллу Абрамову в накрутке голосов.
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Общество

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Обновлено вчера в 16:47
Политика

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Социологи рассказали об активности россиян в сфере благотворительности

Деньги на благотворительность через интернет переводит около 11 миллионов россиян, к таким выводам пришли аналитики Яндекс.Кассы и Data Insight.
Обновлено в 02:09
Происшествия

В Греции телеоператора убило пиротехникой

В городе Каламата на Пелопоннесе телеоператор погиб от пиротехники, снимая местный обычай отмечать Пасху - "саитополемос", или "сражение стрелами", сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено вчера в 16:44
Транспорт

Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07
Экономика

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Северо-Западное таможенное управление 22 апреля предъявило претензию на 1,8 млрд рублей компании "Современные технологии обработки древесины" ("СТОД"), принадлежащей владельцу холдинга "Талион" Александру Ебралидзе.
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Энергетика

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Обновлено вчера в 09:00
Происшествия

Подросток подорвался в Туве на снаряде на военном полигоне

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Авто

Названы самые бесполезные функции современных автомобилей

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Обновлено вчера в 10:22
Происшествия

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы

В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено вчера в 13:43
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Европейские потребители могут сэкономить после начала эксплуатации «Северный поток-2» 8 миллиардов евро в год за счет снижения цены газа на 13 процентов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании Nord Stream 2 AG.
Обновлено в 01:42
Общество

Медведев поручил изменить график работы школ и детских садов

Глава правительства Дмитрий Медведев дал поручение профильным ведомствам подготовить предложения по изменению графика работы школ и детских садов.
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Тюнинговая «Газель» получила двигатель от Lexus

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