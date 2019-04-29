Нефть продолжает дешеветь после слов ТрампаГазета.Ru 01:33

Цены на нефть вновь опускаются на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа, передает Reuters Отмечается, что цена нефти марки Brent упала до $71,19 за баррель. По мнению аналитиков, цены на нефть снижаются после слов Трамп.

Общество Гости пришли на свадьбу во Львове в форме, напоминающей нацистскую Во Львове на свадьбу молодых людей часть гостей пришла в военной форме, похожей на нацистскую, сообщают местные СМИ.

Политика Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ранее отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме, назвав это попыткой "соблазнить граждан Украины паспортами РФ" и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.

Общество Минобороны показало неизвестные фото советских полководцев на парадах Министерство обороны России опубликовало фотографии с военных парадов и репетиций, на которых изображены советские полководцы — участники Великой Отечественной войны.

Здоровье Российских врачей планируют отправлять на Колыму «вахтовым методом» Врачей со всей России планируют отправлять на Колыму. В Магаданской области медики будут работать «вахтовым методом».

Культура Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос» По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.

Единоборства WBA дисквалифицировала Джаррелла Миллера на шесть месяцев Всемирная боксерская ассоциация (WBA) стала первой организацией, принявшей официальное решение о дисквалификации американского супертяжеловеса Джаррелла Миллера, недавно провалившего подряд три допинг-теста.

Экономика Эксперты рассказали, во сколько россиянам обойдутся майские шашлыки Набор для майских шашлыков обойдется россиянам в 1,206 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики производителя онлайн-касс "Эвотор".

Экономика Российские ритейлеры предложили заменить пошлины на посылки единым сбором Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на посылки из-за границы единым сбором в 15% вне зависимости от стоимости товаров, пишет «Коммерсантъ».

Космос Проживи день настоящего космонавта в парке приключений «Космодрайв»! Если вы до сих пор думаете, что космическая экспедиция - это дорого и неосуществимо, вы ошибаетесь, и мы с большим удовольствием докажем обратное.

Армия и оружие В Москве прошла репетиция парада Победы В центре Москвы прошла первая репетиция парада, приуроченного к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Шоу-бизнес Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену Известный певец ушел от жены к Альбине Джанабаевой. Впрочем, сама экс-избранница не жалеет, что супруг ее предал.

Общество Император Японии Акихито покидает престол Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.

Музыка Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.

Экономика «Газпром» допустил увеличение дивидендов до около 50% в ближайшие годы «Газпром» не исключает возможность пересмотра в 2020 году дивидендной политики компании и роста дивидендных выплат в следующие несколько лет до уровня, близкого к 50% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Политика Киселёв: Трамп выступил против свободы вообще Америка, построившая себя на культе свободы и конкуренции, выступает против конкуренции и лишь за собственную исключительность.

Политика Медведчук предостерег Зеленского от ошибок Порошенко Продолжение новыми властями Украины политики действующего президента Петра Порошенко в отношении России приведет страну к краху в политике, экономике и социальной сфере, заявил глава украинской партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук.

Общество В Мосгордуме одобрили увеличение штрафов за зацепинг до 5 тыс. руб Депутаты Мосгордумы одобрили новую версию законопроекта об увеличении штрафов за зацепинг, сообщается на сайте столичного парламента.

Кино «Мстители: Финал» поставил рекорд по сборам в премьерный день Фильм «Мстители: Финал» собрал 644 млн долларов по всему миру в первый день проката, что является новым рекордом.

Авто Новый Nissan GT-R R35 не получит гибридную силовую установку Nissan решила не снабжать свой новый автомобиль GT-R R35 гибридной силовой установкой.

Футбол Федотов: футбольный бог наказывает «Оренбург» за плохую реализацию Сами имели ряд очень хороших голевых моментов, но не довели дело до конца. За плохую реализацию футбольный бог нас наказывает.

Политика В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.

Общество Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.

Транспорт ГИБДД создаст базу злостных нарушителей ПДД Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения, туда также включат водителей, лишенных прав.