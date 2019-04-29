Энергетика

Нефть продолжает дешеветь после слов ТрампаГазета.Ru 01:33

Цены на нефть вновь опускаются на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа, передает Reuters Отмечается, что цена нефти марки Brent упала до $71,19 за баррель. По мнению аналитиков, цены на нефть снижаются после слов Трамп.
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WSJ: Трамп не разговаривал с ОПЕК об увеличении нефтедобычи

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Цены на нефть марки Brent понизились до $71,75 за баррель

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Росбалт09:21

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:06
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Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
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Если вы до сих пор думаете, что космическая экспедиция - это дорого и неосуществимо, вы ошибаетесь, и мы с большим удовольствием докажем обратное.
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В центре Москвы прошла первая репетиция парада, приуроченного к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
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Продолжение новыми властями Украины политики действующего президента Петра Порошенко в отношении России приведет страну к краху в политике, экономике и социальной сфере, заявил глава украинской партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук.
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В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

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