Энергетика
Нефть продолжает дешеветь на заявлениях ТрампаПРАЙМ 01:29
Участники торгов в понедельник продолжают отыгрывать пятничные заявления президента США Дональда Трампа о том, что Саудовская Аравия и другие страны согласны увеличить добычу нефти. На фоне этих заявлений нефть в пятницу дешевела более чем на 3%.
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 11:26, Ашберн
Технологии
Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
«Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приёмов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.
Обновлено в 03:18
Футбол
Игроки «ПСЖ» затравили экс-хавбека «Зенита»
Хавбек перешел из сине-бело-голубые в французский клуб зимой. Трансфер футболиста обошелся "ПСЖ" в €40 млн.
Обновлено в 10:42
Политика
Россия сменит посла в Великобритании
Александр Яковенко, который восемь лет является послом России в Великобритании, летом оставит эту позицию и вернется в Москву, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:59
Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о его гражданстве
Обновлено в 10:12
Политика
Порошенко уверен, что никто не сможет украсть у Украины её достижения
Президент Украины Пётр Порошенко верит, что никто не сможет украсть у страны её достижения.
Обновлено в 09:03
Общество
Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников
Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Силовики задержали семерых агитаторов ИГ в Подмосковье
Следователи полагают, что задержанные были участниками ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Обновлено в 11:21
Политика
Центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР открылся в Ростовской области
В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:54
Общество
В Госдуму внесли законопроект о борьбе с «аптечной наркоманией»
Особенно широко "аптечная наркомания" распространена в молодежной среде ввиду относительной доступности, простоты применения и интенсивности воздействия лекарств, содержащих психоактивные вещества, отмечается в сопроводительных материалах.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Серийный убийца на Кипре прятал тела жертв в ядовитом озере
Тело одной из жертв нашли в чемодане на дне озера Коккинопезоула — этот водоем в пригороде столицы Кипра образовался на месте бывшего медного рудника.
Обновлено в 05:58
Культура
Голодец рассказала, каким будет культурный комплекс в Севастополе
Создаваемый в Севастополе новый культурно-образовательный и музейный комплекс станет знаковым объектом не только для Крыма, но и для всей России.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой
В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Культура
Рейтинг скандального финала «Голос. Дети» обрушился
Финальную программу посмотрели всего 3,2 млн человек, тогда как финал предыдущего сезона смотрели, а сезона 2017 года — 3,7 млн человек.
Обновлено в 10:47
Технологии
«Лаборатория Касперского» назвала общее количество хакеров в мире
В результате проведенных подсчетов выяснилось, что в общем в мире насчитывается несколько десятков тысяч людей, к которым может быть применен термин "хакер".
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Политика
Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено в 10:40
Политика
Российских байкеров не пустили в Грузию
Колонну российских байкеров не пустили в Грузию, сообщило МВД республики.
Обновлено в 07:21
Политика
Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать совместную рабочую группу в связи с покупкой Анкарой у Москвы зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
58-летний Александр Цекало отправился в новое путешествие с молодой женой
Пара поженилась в Беверли-Хиллз, после чего отправилась в Италию. Теперь влюбленные снва в США, на фестивале джаза в Новом Орлеане.
Обновлено в 10:58
Политика
Норвежские ученые заподозрили белуху в принадлежности к ВМФ России
Обнаруженная у берегов Норвегии белуха, на теле которой были закреплены непонятные ремни, скорее всего, использовалась российскими военными моряками, сообщают норвежские СМИ со ссылкой на местных экспертов.
Обновлено в 10:27
Музыка
Пригожин усомнился в победе дочери Алсу на «Голосе»
Ранее сообщалось, что Алсу и ее дочь затравили в соцсетях после победы на "Голосе". "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию финала телешоу.
Обновлено 27 апреля в 09:11
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по сборам
Обновлено в 01:41
Политика
Украинский министр назвал жителей Донбасса «мерзостью»
Министр социальной политики Украины Андрей Рева выступил с провокационными заявлениями в адрес жителей Донбасса: сначала он обозвал их «мерзостью», затем «исправил» ситуацию, назвав их «негодяями».
Обновлено в 06:47
Происшествия
Под Воронежем потушили пожар в распределительном центре сети «Магнит»
Крупный пожар в здании распределительного центра компании "Магнит" в Воронежской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:45
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51