Энергетика

Нефть продолжает дешеветь на заявлениях ТрампаПРАЙМ 01:29

Участники торгов в понедельник продолжают отыгрывать пятничные заявления президента США Дональда Трампа о том, что Саудовская Аравия и другие страны согласны увеличить добычу нефти. На фоне этих заявлений нефть в пятницу дешевела более чем на 3%.
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