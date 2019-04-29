Энергетика
Нефть продолжает дешеветь на заявлениях ТрампаПРАЙМ 01:29
Участники торгов в понедельник продолжают отыгрывать пятничные заявления президента США Дональда Трампа о том, что Саудовская Аравия и другие страны согласны увеличить добычу нефти. На фоне этих заявлений нефть в пятницу дешевела более чем на 3%.
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Общество
Эксперты рассказали, во сколько россиянам обойдутся майские шашлыки
Набор для майских шашлыков обойдется россиянам в 1,206 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики производителя онлайн-касс "Эвотор".
Обновлено в 20:15
Происшествия
Замглавы ФСИН рассказал о состоянии арестантов после допросов
Замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал о том, что около 200 арестованных получили серьёзные травмы после того, как следователи отвезли их на допрос.
Обновлено в 10:25
Энергетика
Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии
26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.
Обновлено в 15:31
Армия и оружие
В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы
Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.
Обновлено в 16:25
Общество
ВЦИОМ: почти 80% россиян считают нужным праздник труда
Почти 80% россиян считают, что праздник в честь труда и солидарности трудящихся скорее нужен, свидетельствует результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:45
Общество
Что не так с алтайским ЖКХ? В крае обсудили, почему растут убытки и долги коммунальной отрасли
Последние итоги работы ЖКХ в городах и районах края неутешительные: убытки и долги коммунальных предприятий за год увеличились.
Обновлено в 20:50
Экономика
«Русал» в первом квартале сократил выпуск алюминия до 928 тыс. тонн
Российская объединенная компания "Русал" в первом квартале 2019 года произвела 928 тыс. тонн алюминия - на 1,6 п. п. меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 20:27
Армия и оружие
Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео
Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.
Обновлено вчера в 11:01
Политика
Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха Зеленского
Отдых победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского в Турции мог стоить до $30 тыс. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сотрудник турецкого отеля.
Обновлено в 20:53
Культура
Садальский предложил новое название для шоу «Голос. Дети»
Садальский заявил, что голосование накрутили.
Обновлено в 07:56
Происшествия
США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову
Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
Обновлено в 19:26
Космос
Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство
Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено в 11:00
Гаджеты
Samsung для Galaxy A и Galaxy S10 выпустила серию чехлов Marvel
Рекомендованная розничная цена за чехлы для Galaxy S10 составляет 3490 рублей. Для Galaxy A50 и Galaxy A70 чехлы обойдутся в 2590 рублей.
Обновлено в 13:00
Экономика
UTair допустила риск прекращения деятельности из-за долгов
В примечаниях к консолидированной финансовой отчетности Utair, которые содержатся в аудиторском заключении компании Ernst and Young, признается, что авиакомпания сомневается в способности непрерывно продолжать свою деятельность из-за целого ряда факторов.
Обновлено в 21:06
Транспорт
Новые дорожные знаки начнут устанавливать в городах России с 1 мая
Как сообщают "Известия" со ссылкой на одного из разработчиков проекта, главу комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александра Шумского, появятся знаки: "диагональный пешеходный переход", "переходите только на разрешающий сигнал светофора", "глухие пешеходы".
Обновлено в 20:06
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Общество
Альпака с лицом Джокера напугала посетителя фермы
Японец с ником d_d_osorezan опубликовал на своей страничке в Твиттер фотографии со своей поездки на ферму, где живут альпака.
Обновлено в 12:29
Авто
Opel начал поиск дилеров в России
Группа PSA приступила к поиску потенциальных партнеров компании Opel в России, которые впоследствии станут официальными дилерами немецкой марки.
Обновлено в 05:08
Политика
Саакашвили высказался о словах Путина вернуть ему гражданство Украины
Лишенный украинского гражданства Саакашвили отметил РБК в понедельник, 29 апреля, что предложение о возвращении ему гражданства озвучил "тот Путин, который в декабре 2017 года на пресс-конференции громогласно требовал у Порошенко выдворить меня из Украины", По его словам, именно президент РФ потребовал от Порошенко не приглашать его на инаугурацию в 2014 году.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес
Петербургская невеста Джонни Деппа приехала в Петербург
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Джонни Депп хочет жениться на танцовщице из Петербурга.
Обновлено в 17:09
Происшествия
В Великобритании горел «лес Винни-Пуха»
Напоминаем, что автор историй о Винни-Пухе, Алан Милн, проживал неподалеку от Эшдаунского леса. Своих персонажей он поселил именно там.
Обновлено в 20:45
Общество
Сахалинцам предлагают выбрать образцы значков-символов островного края
Речь идет о запуске лимитированной серии значков с символикой островного края.
Обновлено в 18:50
Наука
В Чили нашли древнейшие следы человека в Америке
На юге Чили нашли древнейшие следы человека, когда-либо обнаруженные в Америке. Им может быть около 15,6 тысячи лет.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Приморье потушили пожар в цехе по розливу воды
Спасатели потушили пожар на площади в 1 тысячу квадратных метров в цехе по розливу воды в городе Спасск-Дальний Приморского края, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 21:37
Общество
Продюсер Лободы отреагировала на иск концертного агентства к певице
Нателла Крапивина, продюсер исполнительницы Светланы Лободы, отреагировала на сообщения о том, что немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на певицу.
Обновлено в 19:59
Авто
BMW хочет построить свой завод в России
Обновлено в 19:07