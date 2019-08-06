Энергетика
Нефтяные цены продолжают снижатьсяФинмаркет 07:41
Brent вошла в "медвежий" рынок, поскольку снижение котировок с пикового значения, достигнутого в конце апреля, превысило 20%. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снижаются на $0,31 (на 0,58%) - до $53,32 за баррель.
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