Падение цен на нефть длится уже два месяца, с октября сырье подешевело на 37,6%. Одновременно с падением цен на нефть дешевеет российский рубль к евро и доллару: за неделю с 13 декабря – на 4%, следует из данных Московской биржи.

Энергетика Энергетика На Украине подсчитали убытки от снижения тарифов на транзит газа "Укртрансгаз" (дочернее предприятие "Нафтогаза Украины", осуществляющее транзит и распространение газа внутри страны) в этом году ожидает дефицит в размере 22 млрд гривен (порядка $ 800 млн), что чревато серьезными проблемами не только для самого предприятия, но и потребителей газа.

Энергетика Энергетика Нефтяные цены утром на биржах пока что корректируются вверх Февральские фьючерсы нефти Brent на Лондонской бирже сегодня утром подорожали на 56 центов, то есть продавались по 54,38 доллара за баррель (к вечеру пятницы потеряли в цене 53 цента).

Энергетика Энергетика «Газпром» в 2018 г ожидает максимальную чистую прибыль за 5 лет "Объем чистой прибыли в настоящий момент прогнозировать достаточно сложно в связи с сильным влиянием курсовых разниц, размер которых зависит от значений курсов валют на последнюю отчетную дату года, но мы ожидаем, что по итогам 2018 года чистая прибыль будет значительно выше прошлого года и может достигнуть максимальных значений как минимум за последние пять лет", — отметил он.

Энергетика Энергетика Губернатор предложил перевести сельхозтехнику на газ В Краснодарском крае предлагают выделять средства не на горюче-смазочные материалы (ГСМ), а на газомоторное топливо, так как цена на него более стабильна.

Энергетика Энергетика ОПЕК+ хочет ликвидировать избытки нефти в начале 2019 года Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что ОПЕК+ надеется ликвидировать избыток нефти на рынке в I квартале 2019 года.

Энергетика Энергетика Китай почти в полтора раза нарастил в ноябре импорт СПГ Китай в ноябре увеличил импорт сжиженного природного газа (СПГ) почти в полтора раза — на 48,5% в годовом исчислении, говорится в материалах Главного таможенного управления КНР.

Энергетика Энергетика «Роснефть» на танкер не поскупится На ПМЭФ-2018 «Роснефть» подписала со «Звездой» договор о строительстве такого танкера-челнока с опционом на еще один, владельцем судна будет структура нефтекомпании «Роснефтефлот».

Энергетика Энергетика В Казахстане утвердили предельную цену на нефтяной газ Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев подписал приказ об утверждении предельной цены на сжиженный нефтяной газ, реализуемый на внутреннем рынке, сообщает 24 декабря издание Zakon.kz.

Энергетика Энергетика «Квадра» и ЛГЭК задолжали газовикам миллионы рублей Промышленные предприятия региона задолжали за газ 439,7 млн рублей.

Энергетика Энергетика 1 млн тонн угля добыли на разрезе Саяно-Партизанский с начала года

Энергетика Энергетика Рано радовались: наш рубль по-прежнему зависит от нефти Стоило упасть ценам на углеводородное сырье, как вместе с ними начал падать и рубль В последнее время в отечественных СМИ стали регулярно появляться «победные реляции», будто бы рубль перестал зависеть от колебаний цены на нефть, и что это связано с якобы развитием российской экономики.

Энергетика Энергетика Динар Галиев: в будущем году цена на молоко, скорее всего, повысится В противном случае упадет рентабельность и работать станет сложнее, - отметил Галиев на вопрос о трендах 2019 года.

Энергетика Энергетика Арматура в Шанхае растет в цене на фоне зимних сокращений производства Как отмечает агентство Reuters, китайская строительная арматура в пятницу, 21 декабря, поднялась третью сессию подряд, так как опасения по поводу ограниченности поставок усилились на фоне ужесточения мер по охране окружающей среды в ведущем сталелитейном городе Таншань.

Энергетика Энергетика В Эквадоре цены на бензин повышаются на 25% Сразу на 25% будут повышены цены на бензин в Эквадоре с 26 декабря, говорится в подписанном президентом Ленином Морено указе.