Энергетика

Нефть продолжает дешеветь на фоне заявлений ТрампаФАН 06:14

Тенденция на снижение нефтяных котировок после существенного падения в пятницу сохранилась и 29 апреля на фоне высказываний главы Белого дома Дональда Трампа касательно призывов к ОПЕК повысить добычу сырья.
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Нефть дешевеет, Brent опустилась ниже $72 за баррель

Росбалт02:33

Нефть Brent подешевела до $71,75 за баррель

Интерфакс01:43

Нефть продолжает дешеветь после слов Трампа

Газета.Ru01:33

Нефть продолжает дешеветь на фоне заявлений Трампа

ФАН06:14

Цены на нефть марки Brent понизились до $71,75 за баррель

Московский Комсомолец01:21

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:06

$75 за баррель – туда и обратно: как меняется нефтяной рынок?

БИЗНЕС Onlineвчера в 01:59
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 12:57, Ашберн
Авто

Раскрыты особенности нового Mercedes-Benz GLS для России

Обновлено в 11:30
Политика

Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство»

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не поддерживает предоставление россиянам украинского гражданства.
Обновлено в 11:51
Общество

Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:02
Общество

Назван срок проверки результатов голосования на шоу «Голос. Дети»

Для проверки итогов голосования привлечена международная компания Group-IB, которая в том числе специализируется на предотвращении кибератак.
Обновлено в 12:28
Происшествия

Суд арестовал экс-главу главного предприятия «Роскосмоса»

Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего исполняющего обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрия Панова.
Обновлено в 12:00
Экономика

Росстат сообщил о росте размеров реальных пенсий россиян на 0,6%

Реальная средняя ежемесячная пенсия в России в марте 2019 года увеличилась на 0,6% по сравнению с мартом прошлого года, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) (.pdf).
Обновлено в 11:24
Кино

Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»

Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15
Игры

Days Gone стартовала с первого места в британском чарте продаж

Постапокалиптический экшен Days Gone стал лидером британского чарта.
Обновлено в 02:37
Политика

Путин предложил вернуть украинский паспорт Саакашвили

Обновлено в 07:25
Политика

Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев

Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес

София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье

Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.
Обновлено в 02:30
Недвижимость

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%

ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Политика

МВД подготовит новые жесткие меры для снижения смертности на дорогах

По словам главы МВД, в ведомстве рассчитывают, что «комплекс уже принятых и готовящихся мер позволит существенно сократить смертность на дорогах».
Обновлено в 08:52
Политика

Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400

Обновлено в 10:50
Политика

В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР

В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Администратор Алсу о скандале с шоу «Голос. Дети»: «Пока мы ничего предпринимать не будем»

Обновлено в 06:43
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии

Обновлено в 05:51
Экономика

Россиянам пообещали увеличить зарплату

Лишь 5,3% от общего числа опрошенных компаний не собираются увеличивать зарплаты.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Дети три часа играли рядом с оставленным питерскими медиками трупом

Тело скончавшегося мужчины после осмотра питерских медиков около трех часов пролежало рядом со спортивной площадкой, на которой играли дети.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие

ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 11:52
Энергетика

В «Газпроме» оценили шансы запустить «Северный поток – 2» в срок

Компания «Газпром» сохраняет планы завершить строительство газопровода «Северный поток – 2» в срок.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес

Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами

Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля после продолжительной болезни.
Обновлено в 07:56
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Политика

Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали

Москва не ожидает зарубежных лидеров на торжества в честь Дня Победы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:50
Здоровье

Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.
Обновлено в 07:48
Наука

Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты

Международная команда исследователей изучила геномный ландшафт Северной Евразии Международная команда исследователей с участием специалиста из МГУ проанализировала ДНК 763 человек из 60 популяций и 9 стран.
Обновлено в 11:01
Космос

Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство

Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено в 11:00
Политика

Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению Порошенко

Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:55
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Общество

В Саратове ко Дню Победы общежитие оформили плакатами с фашистами

Обновлено в 05:53
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