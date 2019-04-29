Энергетика
Нефть продолжает дешеветь даже после слов ТрампаДеловое.ТВ 04:29
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Американский президент Дональд Трамп, однако, заявил, что цены на нефть слишком высокие.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 06:52, Ашберн
Спорт
Бывший наставник сборной Австрии подозревается в снабжении допингом
Бывший тренер сборной Австрии по лыжным видам спорта Геральд Хайгель подозревается в снабжении спортсменов допингом.
Обновлено в 06:07
Политика
Песков рассказал о перспективах решения выдать паспорта РФ украинцам
На ремарку журналиста, что получается, граждане России будут принимать участие в прописанных в Минских договоренностях муниципальных выборах, представитель Кремля заявил, что "это будут люди, у которых на момент возникновения внутриукраинского конфликта были украинские паспорта".
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Победа дочки Алсу в шоу «Голос. Дети» стоила 7 миллионов
Перввй канал опубликовал предварительные итоги голосования по каждому из участников.
Обновлено в 04:07
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Авто
Начало продаж автомобилей марки Aurus отложено на год
Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся не в текущем, 2019, а лишь в следующем в 2020 году – об этом сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на информацию от компанию "Авилон", одного из двух дилеров марки в России.
Обновлено в 04:06
Политика
Команда Зеленского поддержала запрет Порошенко выезжать за границу
Соратники избранного президента Украины Владимира Зеленского поддержали предложение о запрете выезда за пределы страны для действующего главы государства Петра Порошенко и его окружения.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре
В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Космос
Астрономы не нашли светового «эхо» от слияния черной дыры и пульсара
Пока ни одна обсерватория не смогла обнаружить вспышку, порожденную столкновением черной дыры и нейтронной звезды в созвездии Лиры, следы которого гравитационные обсерватории LIGO и VIRGO нашли в пятницу.
Обновлено в 05:55
Политика
The National Interest предлагает США план примирения с Россией
Американское издание The National Interest назвало способ примирения США с Российской Федерацией.
Обновлено вчера в 05:47
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский завершил трехдневный отдых на юго-западе Турции, сообщает Anadolu.
Обновлено в 05:09
Музыка
Президент Туркменистана вместе с внуком зачитал рэп про коня
Гурбангулы Бердымухамедов не в первый раз читает рэп вместе с внуком Керимгулы.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева: «Слезы душат, душа болит»
Лариса Андреевна поздравила поклонников с Воскресением Христовым, но на вопрос пользователя, пекла ли телезвезда кулич, Гузеева честно ответила, что ничего не может делать из-за мыслей о родственнице.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Авто
Седан Cadillac CT6 лишился двухлитрового турбомотора
Обновлено в 05:54
Политика
Во Франции надеются на снятие с России санкций через два года
Французские парламентарии намерены поднять вопрос об отмене антироссийских санкций на общеевропейском уровне.
Обновлено вчера в 23:02
Авто
Объявлена дата презентации нового кросс-купе Renault Arkana
Французская компания Renault озвучила дату официальной презентации серийного купе-кроссовера Arkana, которая запланирована на 22 мая.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Петербурге дым от бытовки приняли за пожар в башне жилого комплекса
Бытовка загорелась у строящихся домов-башен ЖК «Приморский квартал», затянув небо черным дымом, из-за чего очевидцы поначалу сообщали, что загорелась одна из башен.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Певица МакSим описала ДТП со своим участием
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.
Обновлено в 04:09
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие
Бомбардировщики ВКС отомстили боевикам за Хмеймим
После ночной атаки на российскую авиабазу Хмеймим по боевикам ударила авиация ВКС.
Обновлено в 06:05
Хоккей
Воробьев определился с сочетанием звеньев сборной России
Обновлено в 05:57
Энергетика
«Северный поток-2» позволит европейцам экономить 8 млрд евро в год
Восемь миллиардов евро смогут экономить европейцы при использовании "Северного потока-2", благодаря снижению цен на "голубое топливо" на 13 процентов.
Обновлено в 00:50
Политика
Немецкие СМИ усомнились в способности Зеленского «потягаться» с Путиным
Немецкий таблоид Bild проанализировал избрание комика Владимира Зеленского президентом Украины с точки зрения его способности «потягаться» с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:16
Футбол
«Реал» проиграл «Райо Вальекано» впервые за 22 года
Обновлено вчера в 21:45
Музыка
Ержан Максим счел справедливыми итоги конкурса «Голос. Дети»
В беседе со «Sputnik Казахстан» молодой человек признался, что для него многое изменилось.
Обновлено в 04:39
Музыка
Дочь певицы Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
Десятилетняя девочка победила по результатам голосования зрителей.
Обновлено 26 апреля в 18:05
Экономика
Срыв сроков строительства ЦКАД обойдется РФ почти в 20 млрд рублей
Как отмечается, средства пойдут на возмещение концессионерам срыва сроков строительства кольцевой дороги.
Обновлено в 06:31