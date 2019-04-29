Энергетика

Нефть продолжает дешеветь даже после слов ТрампаДеловое.ТВ 04:29

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Американский президент Дональд Трамп, однако, заявил, что цены на нефть слишком высокие.
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Цены на нефть снижаются

RT на русском01:06

Нефть Brent подешевела до $71,75 за баррель

Интерфакс01:43

Нефть продолжает дешеветь после слов Трампа

Газета.Ru01:33

Нефть дешевеет, Brent опустилась ниже $72 за баррель

Росбалт02:33

Цены на нефть марки Brent понизились до $71,75 за баррель

Московский Комсомолец01:21

Нефть продолжает дешеветь на фоне заявлений Трампа

ФАН06:14

$75 за баррель – туда и обратно: как меняется нефтяной рынок?

БИЗНЕС Onlineвчера в 01:59
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 15:58, Ашберн
Происшествия

В Москве задержали таксиста, пытавшегося изнасиловать пассажирку

Таксист задержан в Москве по подозрению в попытке изнасиловать пассажирку, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.
Обновлено в 15:46
Наука

Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты

Исследование показало, что в генофондах жителей региона содержатся западные и восточные компоненты.
Обновлено в 11:01
Хоккей

Три чемпиона мира по хоккею вошли в состав сборной Канады на ЧМ-2019

Обновлено в 14:00
Футбол

«Аталанта» обыграла «Удинезе» в домашнем матче

После 34 туров серии А Аталанта занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 59 очков.
Обновлено в 14:55
Хоккей

Прохоркин: уезжаю в НХЛ. Договорился о контракте с «Лос-Анджелесом»

В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.
Обновлено в 14:34
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в России на майские праздники

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России на майские праздники.
Обновлено в 07:16
Общество

Названы шесть изменений, ожидающих детей в школах и детсадах РФ

В настоящее время в некоторых детсадах руководство требует забирать не позднее шести часов вечера, тогда как в это время не у всех родителей еще заканчивается рабочая смена.
Обновлено в 13:54
Экономика

Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна

"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Футбол

«Спартак» упустил победу над «Рубином» в чемпионате России

Обновлено в 14:58
Авто

Раскрыты некоторые особенности нового Mercedes-Benz GLS для России

Новый флагманский кроссовер Mercedes-Benz GLS, недавно представленный на автосалоне в Нью-Йорке, приедет в Россию в двух модификациях: дизельной GLS 400 d и бензиновой GLS 450.
Обновлено в 08:19
Здоровье

Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату

Обновлено в 09:09
Транспорт

Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Общество

Победа дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» обошлась в 7 млн рублей

Дочь Алсу поддержали 145,44 тыс. телезрителей. Звонки и сообщения обошлись поклонникам в 6,87 млн рублей.
Обновлено в 00:19
Политика

Путин после слов об общем с Украиной гражданстве перешел на украинский

Президент России Владимир Путин после заявления о перспективах общего с Украиной гражданства попрощался с журналистами по-украински.
Обновлено в 09:40
Политика

В Сеть слили фото с отдыха Зеленского в Турции

Обновлено в 11:52
Технологии

Tele2 первой запустила eSim в России

Мобильный оператор Tele2 первым в России запустил eSIM. Отныне обычную сим-карту можно заменить на ее виртуальный аналог.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

Россия выпала из пятерки стран-лидеров по расходам на оборону

Россия выпала из топ-5 стран-лидеров по расходам на оборону - такое произошло впервые с 2006 года, свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
Обновлено в 13:17
Происшествия

В Москве школьник пострадал во время репетиции спектакля

Во время репетиции детского спектакля в столичной школе пострадал подросток - в него выстрелили из пистолета "воздушки".
Обновлено в 07:44
Общество

Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу

Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
Обновлено в 09:37
Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»

"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено в 15:33
Энергетика

В Минэнерго назвали сроки поступления чистой нефти в Белоруссию

Ранее Россия и Белоруссия согласовали крайний срок поступления чистой нефти.
Обновлено в 15:30
Общество

В Мосгордуме одобрили увеличение штрафов за зацепинг до 5 тыс. руб

Депутаты Мосгордумы одобрили новую версию законопроекта об увеличении штрафов за зацепинг, сообщается на сайте столичного парламента.
Обновлено в 13:34
Армия и оружие

Источник: ВС РФ испытали легкий многоцелевой автомобиль «Лада 4×4»

Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, машина закреплена за подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Обновлено в 15:10
Происшествия

Отца полковника Захарченко приговорили к четырем годам колонии

Обновлено в 05:51
Происшествия

В центре Парижа загорелся отель Pullman

Отель Pullman в центре Парижа эвакуирован в результате пожара, пострадали два человека, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие

ВКС России активизировали удары по позициям боевиков в Сирии

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 11:52
Общество

Нагиев допустил уход из «Голоса» после скандала

Обновлено в 15:07
Политика

Порошенко пообещал подписать закон «Об украинском языке»

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет гордиться своей подписью, которую намерен поставить на законе «Об украинском языке», говорится в сообщении на сайте господина Порошенко.
Обновлено в 15:11
Общество

Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес

Барановская рассказала о насмешках со стороны подруг юности

Обновлено в 10:58
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