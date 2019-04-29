Нефть продолжает дешеветь даже после слов ТрампаДеловое.ТВ 04:29

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Американский президент Дональд Трамп, однако, заявил, что цены на нефть слишком высокие.

Нефть продолжает дешеветь даже после слов Трампа

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