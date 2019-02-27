Энергетика
Нефть помогла рынку открыть день в плюсеFinam.Ru 02:14
После негативного движения во вторник российский рынок пытается восстановить утраченное. Открытие среды проходит на позитивной стороне, инвесторы сменили гнев на милость, отыгрывая растущее движение в Азии и восстановление нефтяных котировок.
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Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 17:00, Ашберн
Политика
В Сети обсуждают новую выходку Порошенко в Запорожье
Пользователи социальных сетей обсуждают видео, на котором, предположительно, украинский лидер Петр Порошенко срывает шапку с головы женщины в Запорожье.
Обновлено в 16:04
Политика
Украина подписала протокол с Россией о вылове рыбы в Азовском море
Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подтвердило подписание со своей стороны протокола о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море и направило его российской стороне.
Обновлено в 15:27
Политика
Россия распространила свой проект резолюции СБ ООН по Венесуэле
Россия в противовес американскому распространила свой проект резолюции по Венесуэле, где предлагает отстаивать независимость и суверенитет государства, а также решать сложившуюся ситуацию через "механизм Монтевидео", сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.
Обновлено в 16:10
Происшествия
Умер российский боец ММА Аркадий Лисин
Обновлено в 15:55
Экономика
Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб
Структура закупила сигареты у единственного поставщика на общую сумму 19,05 млн руб.
Обновлено в 16:10
Происшествия
Ростовский следком заинтересовался конфликтом крымского министра с инспектором ДПС
Следственный отдел по Пролетарскому району Ростов-на-Дону проводит доследственную проверку из-за конфликта между инспектором ДПС и министром строительства республики Крым Михаилом Храмовым.
Обновлено в 14:27
Спорт
Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.
Обновлено в 07:34
Политика
Зеленский предрек Порошенко тюрьму в случае своей победы на выборах
Оригинальный лозунг Порошенко звучит как "Кандидатов много — президент один". Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
Обновлено в 15:20
Музыка
Организаторы «Евровидения» прокомментировали отказ Украины от конкурса
Организаторы песенного конкурса «Евровидение» выразили сожаление из-за решения Киева отказаться от участия в конкурсе в 2019 году.
Обновлено в 16:13
Экономика
Банки подтвердили работоспособность Системы быстрых платежей
Российские банки, участвующую в тестовом запуске Системы быстрых платежей Банка России, подтвердили ее работоспособность, осуществив несколько тысяч операций.
Обновлено в 13:23
Футбол
«Арсенал» разбил «Борнмут» при результативной игре Мхитаряна
Полузащитник хозяев Генрих Мхитарян забил гол и сделал две результативные передачи.
Обновлено в 16:35
Происшествия
Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова
Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 10:53
Политика
Экс-адвокат Трампа назвал главу США расистом и мошенником
Бывший адвокат американского лидера Майкл Коэн на слушаниях в конгрессе США назвал Дональда Трампа расистом и мошенником.
Обновлено в 11:54
Политика
В Конгрессе США представили новый законопроект с требованием раскрыть доходы президента России
В Конгрессе представили новый законопроект с требованием к разведывательному сообществу США раскрыть доходы президента России Владимира Путина.
Обновлено в 16:41
Политика
Парламент Британии одобрил поправку к документу о Brexit
Палата общин парламента Британии проголосовала за внесенную консерваторами поправку к тексту документа о Brexit.
Обновлено в 16:40
Футбол
«Барселона» выбивает «Реал» в полуфинале Кубка Испании
Встреча завершилась со счётом 0:3. Дубль на счету Луиса Суареса, а также автоголом отметился защитник «Реала» Рафаэль Варан.
Обновлено в 16:53
Армия и оружие
Пакистанский истребитель сбит индийскими ВВС
Истребитель F-16 ВВС Пакистана сбит военно-воздушными силами Индии за вторжение в воздушное пространство страны.
Обновлено в 02:54
Теннис
Шарапова снялась с турнира Miami Open
Обновлено в 15:01
Космос
Стартовала ракета «Союз» со спутниками OneWeb
Обновлено в 16:48
Происшествия
Минкульт выявил нарушения в системах безопасности крупнейших музеев
«Комиссия проверила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии, деятельность собственных служб безопасности, оснащение системами безопасности предметов Музейного фонда РФ и их функционирование Выявленное — результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии»,— сообщили в ведомстве.
Обновлено в 13:38
Технологии
Воры используют для вскрытия багажа напечатанные на 3D-принтере ключи
Воры начали активно использовать ключи, напечатанные на 3D-принтере для того, чтобы вскрывать замки на чемоданах авиапассажиров за считанные секунды, сообщает The Sun.
Обновлено в 16:51
Происшествия
На прямую линию «Открытой России» с Ходорковским пришла полиция
Сотрудники полиции пришли на мероприятие «Открытой России» «Прямая линия с Михаилом Ходорковским» в Москве, рассказала «Медиазоне» пресс-секретарь движения Наталья Грязневич.
Обновлено в 13:22
Футбол
«Челси» обыграл «Тоттенхэм» на «Стэмфорд Бридж»
Обновлено в 16:52
Политика
Законопроект о цифровых избирательных участках внесли в Госдуму
Законопроект о создании в Москве цифровых участков для голосования на выборах в субъектах России внесён в Госдуму.
Обновлено в 14:54
Политика
Более половины американцев сочли Россию критической угрозой для США
Согласно результатам проведенного с 1 по 10 февраля компанией Gallup опроса общественного мнения, 52% респондентов заявили, что Россия представляет критическую угрозу для США, еще 39% — что важную, но не критическую.
Обновлено в 16:44
Политика
Методику расчета прожиточного минимума пенсионера изменят
Путин поручил взять ситуацию на контроль и разработать методики определения прожиточного минимума пенсионера в субъектах страны.
Обновлено в 11:48