Нефть помогла рынку открыть день в плюсеFinam.Ru 02:14

После негативного движения во вторник российский рынок пытается восстановить утраченное. Открытие среды проходит на позитивной стороне, инвесторы сменили гнев на милость, отыгрывая растущее движение в Азии и восстановление нефтяных котировок.

Нефть помогла рынку открыть день в плюсе

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