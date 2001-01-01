Энергетика
Нефть «получила импульс» из ЛивииREGNUM вчера в 11:43
«Последний импульс был получен в результате эскалации боевых действий в Ливии, что угрожает перебоями в поставках», — отмечает аналитик FXTM Хуссейн Сайед.
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Армия и оружие
США допустили санкции против Египта в случае покупки Су-35 у России
США допускают введение санкций против Египта в случае закупки Каиром российских истребителей Су-35.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Следовавший из Москвы в Новосибирск самолёт вынужденно сел в Уфе
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
AP: в Триполи в ходе столкновений погибли более 50 человек
Обновлено вчера в 20:02
Политика
В Израиле пройдут парламентские выборы
Всеобщие парламентские выборы пройдут во вторник в Израиле.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО в Черном море
Учения НАТО "Sea shield 2019" начались в понедельник в юго-западной части Южного моря.
Обновлено вчера в 05:11
Политика
Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов
Владимир Путин одобрил генетическую паспортизацию О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе "Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности" до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Экономика
ЛУКОЙЛ присматривается к удобрениям
Нефтекомпания может купить "Аммоний" за $1 млрд Как стало известно "Ъ", на находящийся на грани банкротства АО "Аммоний" (Татарстан) осталось два претендента — крупнейший в России производитель удобрений "Еврохим" Андрея Мельниченко и ЛУКОЙЛ.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Глава ДНР заявил, что Донбасс идет к «полноправному членству» в России
Глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу "Юнион" заявил, что главная цель Донбасса заключается в "возвращении на Родину полноправным членом".
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия
Виктор Ишаев возместил ущерб «Роснефти»
Виктор Ишаев, бывший полпред президента в ДФО и экс-губернатор Хабаровского края, направил на счет Роснефти 5,7 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 21:09
Общество
Сердюков раскритиковал авиапром за «сумасшедшие издержки»
Руководитель авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков на рабочем заседании Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК заявил о завышении цен на продукцию российских авиапредприятий.
Обновлено в 01:00
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Политика
Выход России из Совета Европы назвали потрясением для Европы
Выход России из Совета Европы может стать потрясением для Европы, сообщил глава организации Турбьерн Ягланд.
Обновлено вчера в 01:43
Общество
Роспотребнадзор подвел итоги горячей линии по защите прав потребителей
Специалисты Роспотребнадзора провели более 30 тысяч консультаций по телефону горячей линии в рамках Всемирного дня прав потребителей, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено вчера в 12:26
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Мосгорсуд освободил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении.
Обновлено вчера в 05:09
Политика
Порошенко не считает Зеленского наркоманом, а себя пьяницей
Петр Порошенко заявил в эфире ICTV, что не считает соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского наркоманом.
Обновлено вчера в 16:58
Политика
Более половины россиян выступают против закона о неуважении к власти
Социологи «Левада-центра» оценили отношение россиян к двум резонансным законам – о наказании за неуважение к власти и за распространение фейковых новостей, вступивших в силу 29 марта.
Обновлено вчера в 02:15
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено вчера в 17:54
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая не держит зла на разлучницу
Трудно поверить, но Алена Хмельницкая, которую Тигран Кеосаян оставил ради журналистки Маргариты Симоньян, не только не держит на соперницу зла, но и искренне дружит с ней, не скрывая своего теплого отношения и симпатии.
Обновлено вчера в 03:27
Финансы
Российский рынок акций обновил исторический максимум
Российский рынок в понедельник начал расти, как только начались торги, и спустя 8 минут после открытия индекс Мосбиржи достиг рекордных 2553,01 пункта.
Обновлено вчера в 15:31
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 может появиться в четырех модификациях
По факту окажется две модели, но с разными возможностями.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Кремле, передает ТАСС в понедельник, 8 апреля.
Обновлено вчера в 07:09
Политика
Порошенко извинился за лозунг про Путина
Действующий украинский президент Петр Порошенко выполнил еще одно из требований своего соперника на выборах Владимира Зеленского и признал, что тот не является «агентом Путина».
Обновлено вчера в 17:59
Армия и оружие
В Сети опубликовали видео «удара ВМФ РФ» по террористам в Сирии
Обновлено вчера в 08:10
Транспорт
«Автодор» повысит стоимость проезда по платным дорогам
Стоимость проезда «Автодор» пока не раскрыл – цены станут известны 15 апреля, пишет РБК.
Обновлено вчера в 08:49
Общество
Уральцу доплатили 370 тысяч рублей после перерасчета пенсии
Кроме единоразовой выплаты в 370 тысяч рублей пенсионер получил ежемесячную надбавку к пенсии в четыре тысячи рублей.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Лукашенко назвал вероятного победителя выборов на Украине
Президент Беларуссии Александр Лукашенко назвал вероятного победителя во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 08:02