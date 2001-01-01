Энергетика

Нефть «получила импульс» из ЛивииREGNUM вчера в 11:43

«Последний импульс был получен в результате эскалации боевых действий в Ливии, что угрожает перебоями в поставках», — отмечает аналитик FXTM Хуссейн Сайед.
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Нефть «получила импульс» из Ливии

REGNUMвчера в 11:43
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Происшествия

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Армия и оружие

США допустили санкции против Египта в случае покупки Су-35 у России

США допускают введение санкций против Египта в случае закупки Каиром российских истребителей Су-35.
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Происшествия

Следовавший из Москвы в Новосибирск самолёт вынужденно сел в Уфе

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Армия и оружие

AP: в Триполи в ходе столкновений погибли более 50 человек

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Политика

В Израиле пройдут парламентские выборы

Всеобщие парламентские выборы пройдут во вторник в Израиле.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО в Черном море

Учения НАТО "Sea shield 2019" начались в понедельник в юго-западной части Южного моря.
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Политика

Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов

Владимир Путин одобрил генетическую паспортизацию О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе "Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности" до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Экономика

ЛУКОЙЛ присматривается к удобрениям

Нефтекомпания может купить "Аммоний" за $1 млрд Как стало известно "Ъ", на находящийся на грани банкротства АО "Аммоний" (Татарстан) осталось два претендента — крупнейший в России производитель удобрений "Еврохим" Андрея Мельниченко и ЛУКОЙЛ.
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Политика

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Глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу "Юнион" заявил, что главная цель Донбасса заключается в "возвращении на Родину полноправным членом".
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия

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Сердюков раскритиковал авиапром за «сумасшедшие издержки»

Руководитель авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков на рабочем заседании Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК заявил о завышении цен на продукцию российских авиапредприятий.
Обновлено в 01:00
Происшествия

У Александра Шестуна забрали все

Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда

Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Политика

Выход России из Совета Европы назвали потрясением для Европы

Выход России из Совета Европы может стать потрясением для Европы, сообщил глава организации Турбьерн Ягланд.
Обновлено вчера в 01:43
Общество

Роспотребнадзор подвел итоги горячей линии по защите прав потребителей

Специалисты Роспотребнадзора провели более 30 тысяч консультаций по телефону горячей линии в рамках Всемирного дня прав потребителей, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Обновлено вчера в 12:26
Общество

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Мосгорсуд освободил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении.
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Политика

Порошенко не считает Зеленского наркоманом, а себя пьяницей

Петр Порошенко заявил в эфире ICTV, что не считает соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского наркоманом.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия

Власти Китая закроют ряд предприятий после взрыва на химзаводе

Обновлено в 00:25
Политика

Более половины россиян выступают против закона о неуважении к власти

Социологи «Левада-центра» оценили отношение россиян к двум резонансным законам – о наказании за неуважение к власти и за распространение фейковых новостей, вступивших в силу 29 марта.
Обновлено вчера в 02:15
Политика

Британский парламент одобрил отсрочку Brexit

Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено вчера в 17:54
Шоу-бизнес

Алена Хмельницкая не держит зла на разлучницу

Трудно поверить, но Алена Хмельницкая, которую Тигран Кеосаян оставил ради журналистки Маргариты Симоньян, не только не держит на соперницу зла, но и искренне дружит с ней, не скрывая своего теплого отношения и симпатии.
Обновлено вчера в 03:27
Финансы

Российский рынок акций обновил исторический максимум

Российский рынок в понедельник начал расти, как только начались торги, и спустя 8 минут после открытия индекс Мосбиржи достиг рекордных 2553,01 пункта.
Обновлено вчера в 15:31
Гаджеты

Samsung Galaxy Note 10 может появиться в четырех модификациях

По факту окажется две модели, но с разными возможностями.
Обновлено вчера в 13:41
Политика

Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Кремле, передает ТАСС в понедельник, 8 апреля.
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Политика

Порошенко извинился за лозунг про Путина

Действующий украинский президент Петр Порошенко выполнил еще одно из требований своего соперника на выборах Владимира Зеленского и признал, что тот не является «агентом Путина».
Обновлено вчера в 17:59
Армия и оружие

В Сети опубликовали видео «удара ВМФ РФ» по террористам в Сирии

Обновлено вчера в 08:10
Транспорт

«Автодор» повысит стоимость проезда по платным дорогам

Стоимость проезда «Автодор» пока не раскрыл – цены станут известны 15 апреля, пишет РБК.
Обновлено вчера в 08:49
Общество

Уральцу доплатили 370 тысяч рублей после перерасчета пенсии

Кроме единоразовой выплаты в 370 тысяч рублей пенсионер получил ежемесячную надбавку к пенсии в четыре тысячи рублей.
Обновлено вчера в 10:26
Политика

Лукашенко назвал вероятного победителя выборов на Украине

Президент Беларуссии Александр Лукашенко назвал вероятного победителя во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 08:02
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