Энергетика

Нефть показала сильнейшее месячное падение с 2008 года
Эхо Москвы
вчера в 18:08

Стоимость февральских фьючерсов североморской марки Brent в ноябре упала на 21,6% почти до 59 долларов за баррель. Такая же ситуация с техасской WTI.
Эхо Москвывчера в 18:08

Подробнее о событии

Месячные цены на нефть рухнули впервые за последние 10 лет

URA.Ruвчера в 21:35

Нефть показала сильнейшее месячное падение с 2008 года

Эхо Москвывчера в 18:08

Нефть показала сильнейшее месячное падение с 2008 года

РБКвчера в 16:45

Падение цены нефти Brent стало рекордным за последние 10 лет

Дождьвчера в 18:14

Падение нефти на 23% стало рекордным за 10 лет

Московский Комсомолецвчера в 11:56

Падение цены Brent в ноябре стало рекордным за последние 10 лет

Интерфаксвчера в 11:34

Ноябрь 2018 года стал худшим месяцем для нефти за 10 лет

Вести.Финансвчера в 05:07
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 12:52, Ашберн
Энергетика

ОПЕК посоветовали снизить добычу нефти

Странам, входящим в ОПЕК, рекомендовали снизить объем нефтедобычи на 1,3 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.
Обновлено в 09:32
Энергетика

Нейронная модель предсказала стоимость нефти в 2020 году

«Согласно прогнозу модели ИЭС, в период до середины 2020 года ожидается снижение цен на нефть марки Brent до $50», – говорится в сообщении Минэнерго.
Обновлено в 10:46
Энергетика

«Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев

По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).
Обновлено в 06:52
Энергетика

Евросоюз обладает развитой инфраструктурой для импорта СПГ

Евросоюз обладает хорошо развитой инфраструктурой по импорту сжиженного природного газа, говорится в материалах Еврокомиссии.
Обновлено вчера в 20:55
Энергетика

Договор о строительстве газопровода Baltic Pipe вступил в силу

Обновлено вчера в 09:30
Энергетика

Нефтяной треугольник: как политические битвы в США повлияют на рынок

Война на два фронта Рентабельность нефтяного бизнеса в США при $30 за баррель, снятие ограничений на добычу и транспортировку нефти, налоговые послабления со стороны администрации Дональда Трампа привели к росту добычи и активному строительству трубопроводов на территории Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 02:06
Энергетика

Экспорт российской нефти через порты в ноябре составил 10,2 млн тонн

Объем перевалки российской нефти на экспорт в морских портах в ноябре 2018 года составил, по предварительным данным, 10,215 млн тонн, сообщил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Обновлено в 04:36
Энергетика

В Свердловской области снова выросли цены на дизель и бензин

В Свердловской области с 19 по 25 ноября 2018 года поднялись цены на топливо.
Обновлено в 07:30
Энергетика

Доля алюминия в экспорте Таджикистана упала почти в пять раз

Доля Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО) в общем объеме экспорта Таджикистана за последние десять лет сократилась почти в пять раз, следует из отчета ТАЛКО.
Обновлено вчера в 10:00
Энергетика

Китай купил крупнейшее в мире газовое месторождение

Китай купил крупнейшее в мире газовое месторождение На фоне американских санкций против Ирана Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC пришла на место французской компании Total в проекте по разработке крупнейшего в мире газового месторождения Южный Парс.
Обновлено вчера в 11:17
Энергетика

Почему уровень прибыльности АЗС восстанавливается, а клиенты уходят

По словам заместителя министра энергетики России Павла Сорокина, ситуация стабилизировалась, а премии (порядка в 4 руб. за литр) появились после того, как правительство и крупнейшие нефтяные компании договорились заморозить цены на бензин и дизель на уровне июня до конца 2018 года.
Обновлено в 08:58
Энергетика

И это только начало: объем откачки газа из Инчукалнса вырос в три раза

Скорость откачки газа из Инчукалнского газохранилища достигла девяти миллионов кубических метров в сутки, сообщает TVnet.lv.
Обновлено вчера в 09:43
Энергетика

Нефть «нащупала дно» в районе $56-60

На проходящем в Москве ежегодном инвестиционном форуме «Россия зовет!», российский президент Владимир Путин назвал цену нефти в $60 «вполне приемлемой», а также «сбалансированной и справедливой».
Обновлено 29 ноября в 10:33
Энергетика

Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,45% — «Укртрансгаз»

Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 28 ноября составил 16,277 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,45%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".
Обновлено 29 ноября в 15:05
Энергетика

Прибыль ЛУКОЙЛа за 9 месяцев выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль компании в третьем квартале выросла на 9,8% по сравнению со вторым кварталом и составила 183,8 млрд руб.
Обновлено вчера в 12:19
ещё по теме
Главное