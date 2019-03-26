Энергетика

Нефть подорожала, тревоги о рецессии ограничивают подъемFinancial One вчера в 02:37

Аналитики сказали, что цены на текущий момент были бы выше, если бы не замедление экономики, которое, по словам некоторых, может вскоре превратиться в рецессию, ограничив потребление топлива. "Риск рецессии достиг максимума с 2008 года", - сказал Уле Хансен из Saxo Bank.
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Доходы от экспорта СПГ существенно выросли

SeaNews08:13

Противоречивость факторов «не помешает» нефти расти

REGNUM05:25

Нефть подорожала, тревоги о рецессии ограничивают подъем

Financial Oneвчера в 02:37
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 09:06, Ашберн
Наука

Румыны разрабатывают сверхзвуковую «летающую тарелку»

Обновлено в 06:59
Происшествия

На Ставрополье задержан боевик, готовивший теракт

Силовики задержали уроженца Дагестана, присягнувшего группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и планировавшего теракт.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

В России появится единая военно-строительная компания

«Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.
Обновлено в 05:07
Политика

Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки

Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 21:50
Авто

Ford покидает российский рынок легковых автомобилей

Обновлено в 08:27
Общество

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Кино

Режиссер Сергей Соловьев госпитализирован из-за переутомления

Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

Задержан бывший министр открытого правительства Михаил Абызов

Обновлено вчера в 23:31
Политика

Умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл

Бывший руководитель организации в составе Пентагона, которого в Пекине, предположительно, называли Мастером Йода министерства обороны, Энди Маршалл скончался в возрасте 97 лет, сообщает издание Defense News со ссылкой на конгрессмена.
Обновлено в 02:36
Культура

В Большом театре пройдет церемония вручения «Золотой маски»

В Большом театре пройдет церемония вручения «Золотой маски» в почетных номинациях, сообщает пресс-служба фестиваля.
Обновлено вчера в 20:55
Общество

Поселок Мурино официально стал городом

Стремительно растущий поселок Мурино Всеволожского района Ленинградской области стал городом.
Обновлено в 05:40
Происшествия

В Ингушетии протестующие перекрыли федеральную трассу «Кавказ»

Обновлено в 05:54
Политика

В Крыму приступили к оценке ущерба от пребывания в составе Украины

Власти Республики создают комиссию, которая займется оценкой ущерба, нанесенного полуострову за годы пребывания в составе Украины в 1991-2014 годах.
Обновлено в 05:24
Политика

Суд Киева отменил запрет на въезд в страну актеру Добронравову

Решением окружного административного суда Киева отменен запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.
Обновлено в 07:59
Происшествия

В Хабаровске осудили допустивших смерть пауэрлифтера экс-росгвардейцев

Обновлено в 03:06
Происшествия

Грузинскому пастуху дали пожизненное за убийство американской семьи

Обновлено в 08:12
Авто

Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus

Обновлено вчера в 12:34
Политика

Россия, Австралия и Нидерланды обсудили катастрофу MH17

Представители России, Австралии и Нидерландов провели консультации по поводу малайзийского Boeing MH17, сбитого в июле 2014 года над Донбассом.
Обновлено в 07:39
Космос

В России разработали спутник для уничтожения космического мусора

В России разработан спутник, который предназначен для сбора и переработки космического мусора на околоземной орбите.
Обновлено в 02:13
Экономика

Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»

Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.
Обновлено в 08:23
Политика

США вернут американцев на Луну. Пентагон запланировал победу в космосе

За пять лет необходимо отправить американских астронавтов на Луну, заявил вице-президент США Майкл Пенс 27 марта в своем аккаунте в Twitter.
Обновлено в 00:54
Происшествия

Избившие DJ Smash заплатят ему более 11 миллионов

Более 11 миллионов рублей получит избитый в Перми DJ Smash, он же Андрей Ширман.
Обновлено в 03:51
Политика

Мандат Жореса Алферова передали Петру Медведеву

Напомним, на прошлом заседании 21 марта комиссия отказалась передавать мандат скончавшегося депутата КПРФ Жореса Алферова экс-кандидату в президенты от компартии Павлу Грудинину, на чем настаивал президиум ЦК КПРФ.
Обновлено в 06:56
Политика

Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс

Кемеровская область официально получила второе наименование — Кузбасс.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани

Обновлено в 05:55
Армия и оружие

«Вертолеты России» намерены создать в Китае четыре сервисных центра

Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") намерен до 2021 года создать в Китае четыре сервисных центра по ремонту вертолетов российского производства, сообщил РИА Новости в среду на выставке в малайзийском Лангкави заместитель гендиректора холдинга Игорь Чечиков.
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые стала мамой

Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено в 07:59
Происшествия

На Кубани врачи спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом

Обновлено в 06:34
Экономика

«Детский мир» купил у Сбербанка торговый центр на Новом Арбате

«Детский мир» купил у структуры Сбербанка здание торгового центра «Валдай», который занимает первые этажи одного из «домов-книжек» на Новом Арбате.
Обновлено в 08:11
Политика

Песков не подтвердил передачу Путину плана Нетаньяху по Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о передаче израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Владимиру Путину плана по урегулированию ситуации Сирийской Арабской Республике (САР).
Обновлено в 05:53
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