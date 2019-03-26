Энергетика
Нефть подорожала, тревоги о рецессии ограничивают подъемFinancial One вчера в 02:37
Аналитики сказали, что цены на текущий момент были бы выше, если бы не замедление экономики, которое, по словам некоторых, может вскоре превратиться в рецессию, ограничив потребление топлива. "Риск рецессии достиг максимума с 2008 года", - сказал Уле Хансен из Saxo Bank.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 06:07, Ашберн
Происшествия
Абызов рассказал о задержании и первом допросе
Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов, задержанный вчера в рамках уголовного дела о создании и руководстве организованного преступного сообщества, находится в настоящее время в изоляторе временного содержания (ИВС) Северо-Восточного административного округа Москвы на Осташковском шоссе.
Обновлено в 05:54
Политика
В Кремле отреагировали на задержание Абызова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знал о подозрениях в отношении экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова заранее.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»
Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено вчера в 20:05
Спорт
Алина Загитова: «В Японии я отдыхаю морально и физически»
В воскресенье в японской Сайтаме завершился чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 04:49
Хоккей
Президент КХЛ: «Скоро в Китае появится ещё один клуб уровня КХЛ»
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о возможности появления в лиге новых иностранных клубов.
Обновлено в 04:43
Технологии
Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников
Параллельно с закрытием офиса EA в России аналогичное сокращение пройдет и в Японии.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
Индия успешно сбила спутник на околоземной орбите
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что произведенная в стране ракета успешно сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 03:43
Общество
В Иркутске запретили строить завод по розливу байкальской воды
Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды.
Обновлено в 05:49
Политика
В США хотят противодействовать поставке российского газа в ЕС
Предполагается, что целью законопроекта станет снижение зависимости государств от российского газа и увеличение конкуренции на рынке ресурса.
Обновлено вчера в 00:42
Футбол
«Зенит» передал документы для допуска врачей к Кокорину
Обновлено в 05:47
Экономика
Медведев пообещал шесть лет не повышать налоги
Председатель правительств РФ Дмитрий Медведев пообещал, что в ближайшие шесть лет налоги в России подниматься не будут.
Обновлено вчера в 08:09
Армия и оружие
Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях
Ходовые испытания новейшего американского авианосца «Джеральд Форд» закончились поломкой паровых турбин. Об этом сообщило издание Navytimes.
Обновлено в 04:19
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
Луи ван Гал назвал фаворита Лиги чемпионов
Известный тренер Луи ван Гал оценил шансы команд в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. Он также назвал своего фаворита в турнире.
Обновлено в 05:18
Политика
Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет
Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено вчера в 23:16
Политика
В России в 2018 году предотвратили 20 терактов
"В 2018 году благодаря упреждающим действиям правоохранительных органов и силовых структур на стадии подготовки предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 20 террористических актов", - сообщил он.
Обновлено в 04:39
Хоккей
ЦСКА и СКА опустились в рейтинге КХЛ
Стал известен рейтинг клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в текущем сезоне.
Обновлено в 04:44
Общество
Комиссия проверит роддом из Башкирии после скандала с зарплатами
Потребности родильного дома в городе Салават оценит специальная комиссия. Об этом рассказал врио главы Башкирии Радий Хабиров.
Обновлено в 05:28
Политика
Грушко рассказал о переговорах России, Голландии и Австралии по MH17
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено в 04:59
Происшествия
DJ Smash отсудил 11 миллионов у избившего его депутата-единоросса
DJ Smash (Андрей Ширман) отсудил 11 миллионов рублей у бывшего пермского депутата партии «Единая Россия» за избиение.
Обновлено в 05:38
Общество
Жительницам сел могут продлить рабочий день
Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Политика
МИД объяснил присутствие российских военных специалистов в Венесуэле
"Российская Федерация развивает взаимодействие с Венесуэлой в строгом соответствии с Конституцией этой страны и при полном уважении ее законодательных норм", - подчеркнула Захарова, добавив, что нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительствами РФ и Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве от 2001 года.
Обновлено вчера в 13:09
Футбол
Кириченко ушел с поста тренера ФК «Уфа»
Обновлено в 05:11
Происшествия
Сегодня силовики нагрянули в 25 домов крымских татар
В результате обысков были задержаны и вывезены в УФСБ в Симферополь 9 человек – таковы данные на 10:45.
Обновлено в 04:25
Общество
Жители России назвали самые любимые театры и спектакли
В рейтинг любимых театров граждан РФ вошли: Ленком, Малый театр, МХАТ, Театр на Таганке, Театр сатиры (по 3%), Театр им. Е.Б. Вахтангова, Московский театр Олега Табакова и Театр юного зрителя (по 2%).
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Нюша рассказала о проблемах со своей фигурой после родов
Недавно Нюша вышла из декрета, пока не успев привести в порядок свою фигуру после родов, после чего она рассказала о возникшей ситуации в Instagram.
Обновлено в 04:55
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 мая
Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат на 9 мая.
Обновлено в 05:22
Технологии
Клиенты Сбербанка смогут менять пин-код через приложение
С апреля Сбербанк планирует дать клиентам возможность менять пин-код любой своей карты в приложении "Сбербанк Онлайн" Об этом рассказал заместитель председателя правления банка, руководитель блока "Розничный бизнес" Светлана Кирсанова на одной из пресс-конференций.
Обновлено в 04:15
Общество
В Москву вернутся февральские морозы
В столичный регион вернется погода, которая соответствует климатической норме февраля.
Обновлено в 02:37