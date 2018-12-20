Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром умеренно восстанавливаются, но завершают неделю резким снижением на фоне общего обвала финансовых рынков.

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Энергетика Энергетика За неделю в Свердловской области подорожал бензин АИ-95 В Свердловской области отмечен рост цены на бензин марки АИ-95. За неделю с 10 по 16 декабря он подорожал на 11 копеек.

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Энергетика Энергетика В Югре начнут разработку нового участка недр В Ханты-Мансийском автономном округе начнется разработка Полевого участка недр, лицензию на эксплуатацию которого получил «Славнефть-Мегионнефтегаз».

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