Энергетика

Нефть подорожала на 5% после встречи Путина с саудовским принцем
РБК
00:23

Путин пояснил, что эта договоренность была достигнута в ходе его встречи с саудовским наследным принцем Мохаммедом бен Салманом. «Да, у нас есть договоренность продлить наше соглашение», — сказал Путин. Окончательных решений по конкретным объемам добычи нефти пока нет, отметил Путин.
РБК00:23

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Цены на нефть подскочили на 5% после переговоров Путина с саудовским принцем

Телеканал 360°01:16

Нефть Brent подорожала почти на 5% на ожиданиях продления соглашения ОПЕК+

ТАСС01:06

Нефть подорожала после договоренностей России и Саудовской Аравии

Ведомости00:49

Цены на нефть подскочили

Московский Комсомолец00:43

Нефть подорожала на 5% после встречи Путина с саудовским принцем

РБК00:23

Цены на нефть растут

RT на русском00:17

Нефть подорожала почти на 5% на договоренностях России и Саудовской Аравии

Известиявчера в 23:59
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 01:24, Ашберн
Энергетика

Добыча газа в России за 2018 год выросла на 5%

Объем добычи газа в России за прошедший период 2018 года вырос на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Обновлено вчера в 13:52
Энергетика

«Росгеология» укрепится в недрах

"Росгеология" попросила Минприроды продлить ей статус единственного исполнителя госзаказа на воспроизводство минерально-сырьевой базы (ВМСБ), рассказали источники "Ъ".
Обновлено вчера в 16:59
Энергетика

Хабаровчанам спишут пеню, начисленную за неоплаченный потребленный газ

В общей сложности за 2017 год списали пени в сумме больше двух с половиной миллионов рублей, - рассказал Сергей Харченко, начальник службы по реализации и учету газа АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».
Обновлено вчера в 20:40
Энергетика

Нейронная модель предсказала стоимость нефти в 2020 году

«Согласно прогнозу модели ИЭС, в период до середины 2020 года ожидается снижение цен на нефть марки Brent до $50», – говорится в сообщении Минэнерго.
Обновлено вчера в 06:48
Энергетика

Эрдоган обезопасит Европу через «Турецкий поток»

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что, реализуя проекты «Турецкий поток» и TANAP, Анкара вносит вклад в энергетическую безопасность Европы.
Обновлено вчера в 02:28
Энергетика

Макрон и Трамп обсудили цены на нефть на саммите G20

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции на полях саммита G20 в Аргентине сообщил о достижении договоренностей с президентом США Дональдом Трампом о необходимости снижения цен на нефть, которые на текущий момент наблюдаются на рынке.
Обновлено 01 декабря в 16:40
Энергетика

Иран в 2019 году планирует продавать по 1 млн баррелей нефти в день

Япония возобновит закупки иранской нефти "Вопреки санкциям США, продажи нефти в этот период будут более миллиона баррелей в день", – передаёт агентство слова Немати.
Обновлено 01 декабря в 13:00
Энергетика

Договор о строительстве Baltic Pipe вступил в силу

Подписанный между компаниями договор уже вступил в силу.
Обновлено вчера в 19:20
Энергетика

Евросоюз обладает развитой инфраструктурой для импорта СПГ

Евросоюз обладает хорошо развитой инфраструктурой по импорту сжиженного природного газа, говорится в материалах Еврокомиссии.
Обновлено 30 ноября в 20:55
Энергетика

«Татнефть» увеличила чистую прибыль по МСФО в 3-м квартале в 2,5 раза

Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в третьем квартале 2018 года выросла в 2,5 раза и составила 68,922 млрд рублей по сравнению с 27,056 млрд рублей, полученной в третьем квартале 2017 года, сообщила компания.
Обновлено 30 ноября в 13:29
Энергетика

Частным АЗС разрешили поднять цены на топливо

Независимым АЗС разрешили продавать топливо на 4 процента дороже, чем на заправках крупных нефтекомпаний.
Обновлено вчера в 04:00
Энергетика

США в сентябре сохранили лидерство по добыче нефти

Добывающие ежедневно 11,48 миллионов бочек нефти в сентябре Соединенные Штаты сохранили лидирующую позицию по добыче в мире, которую удалось занять в августе.
Обновлено 30 ноября в 15:16
Энергетика

Северскую ТЭЦ модернизируют за 5 млрд рублей

АО «Объединенная теплоэнергетическая компания» (ОТЭК, объединяет неядерные активы госкорпорации «Росатом») модернизирует свой крупнейший актив — Северскую ТЭЦ.
Обновлено вчера в 23:18
Энергетика

АФК «Система» может продать долю в GPG

АФК «Система» рассматривает возможность продажи доли в компании Global Petroleum Group.
Обновлено вчера в 19:20
Энергетика

Хабаровский край получит около четырех млрд рублей на закупку угля, газа и нефтепродуктов

Больше 2,6 млрд рублей Хабаровский край получит на приобретение газа, еще около полутора млрд направят на покупку топлива.
Обновлено вчера в 23:48
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