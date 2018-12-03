Путин пояснил, что эта договоренность была достигнута в ходе его встречи с саудовским наследным принцем Мохаммедом бен Салманом. «Да, у нас есть договоренность продлить наше соглашение», — сказал Путин. Окончательных решений по конкретным объемам добычи нефти пока нет, отметил Путин.

Нефть подорожала на 5% после встречи Путина с саудовским принцем

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