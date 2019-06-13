Энергетика
Нефть подорожала на фоне атак на танкеры в Оманском заливеРБК вчера в 08:17
Июльские фьючерсы WTI подорожали на 4,17%, до $53,28 за баррель. Цена на нефть растет на фоне атак на танкеры в Оманском заливе, которые произошли ранее 13 июня.
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Общество
В Приморье отложили освобождение части косаток из «китовой тюрьмы»
Компании — отловщики косаток, которых держат в Средней бухте в Приморье, перенесли на неделю выпуск четырех животных, сообщил адвокат компаний на суде во Владивостоке.
Обновлено вчера в 23:12
Экономика
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Обновлено вчера в 02:13
Армия и оружие
США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры
В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
«В одном из подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ между военнослужащими, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в результате которой один из участников открыл огонь из автомата», - цитирует Филипоненко «РИА Новости».
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины
В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
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Флагман компании станет доступен для покупки, несмотря на наличие определенных санкций.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка
Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено вчера в 04:22
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес
Сын Зверева рассказал, почему ушел в монастырь
Приемный сын известного стилиста Сергея Зверева объяснил причины своего решения уйти в монастырь.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия
На прямую линию с Путиным поступила жалоба на калужских врачей
Из Калужской области поступило сообщение о неполучении качественной медицинской помощи в областном учреждении здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:36
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА
Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
Транспорт
Строительство дальнего западного обхода Краснодара начнут осенью
ГК «Автодор» планирует осенью 2019 года приступить к строительству дальнего западного обхода Краснодара.
Обновлено вчера в 07:45
Политика
В Бишкеке началась встреча лидеров стран ШОС
Президент России Владимир Путин прибыл в государственную резиденцию "Ала-Арча", где начинается саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Обновлено в 00:31
Финансы
Сбербанк повысил максимальную ставку рублевых вкладов
Отмечается, что вклад можно открыть во всех отделениях Сбербанка (а также с помощью банкомата, интернет-банка или мобильного приложения) до 30 июня 2019 года включительно.
Обновлено вчера в 06:24
Транспорт
Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Политика
Путин повысил зарплаты российским судьям
В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено вчера в 21:45
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Стрелок из новозеландского Крайстчерча не признал вину
Австралиец Брентон Таррант, которого обвиняют в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину.
Обновлено вчера в 20:05
Футбол
Марадона покинул мексиканский «Дорадос»
Обновлено в 01:06
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено вчера в 14:07
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Злоупотребление фастфудом может привести к слабоумию
Обновлено вчера в 21:57
Политика
Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны
Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.
Обновлено вчера в 21:52
Наука
Алмазы с камчатского вулкана оказались искусственными
Алмазы, обнаруженные в горных породах камчатского вулкана Толбачик, оказались искусственными.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика
Кудрин заговорил о жестких мерах для повышения пенсий
Если роста не будет, придется принимать более жесткие меры и решить, откуда брать деньги — «перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить».
Обновлено вчера в 08:19
Здоровье
Под Тюменью разрешили купаться на шести пляжах
Сотрудники инспекции напоминают, что во избежание происшествий и несчастных случаев водоемы Тюмени будут патрулировать сотрудники МЧС и МВД, городской администрации, волонтеры и представители общественных организаций.
Обновлено вчера в 07:09
Авто
Haval запустил спецпредложение на покупку нового кроссовера F7
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся детский сад
В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.
Обновлено в 01:37
Общество
Собчак назвала Малышеву «мерзавкой» после слов о «детях-кретинах»
Телеведущая Ксения Собчак осудила коллегу Елену Малышеву, которая в программе предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
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