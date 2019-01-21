Нефть на мировых рынках с утра дорожает на данных о ВВП КитаяИнтересант 01:00

Цены на нефть эталонных марок начали неделю ростом на мировых рынках. В центре внимания инвесторов находятся официально опубликованные Китаем данные, согласно которым, рост ВВП этой страны в 2018 году составил 6,6 процента, что стало худшим показателем за последние 28 лет.

Нефть на мировых рынках с утра дорожает на данных о ВВП Китая

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