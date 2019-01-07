Энергетика

Нефть подорожала на 3% на фоне оптимизма по переговорам США и Китая
РИА Новости
06:26

Цены на нефть в понедельник днем растут на 3% на фоне оптимизма по торговым переговорам США и КНР, поддерживает удорожание сырья и статистика по буровым установкам от BHGE, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости06:26

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Нефть резко подорожала на фоне торговых переговоров между США и Китаем

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Цены на нефть сегодня растут на 3%

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Рынок нефти сосредоточился на добыче ОПЕК. Brent выросла на 9%

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Цены на нефть растут

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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 07:26, Ашберн
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Нефть подорожала на 3% на фоне оптимизма по переговорам США и Китая

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