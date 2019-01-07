Энергетика
Нефть подорожала на 3% на фоне оптимизма по переговорам США и Китая
Нефть подорожала на 3% на фоне оптимизма по переговорам США и КитаяРИА Новости06:26
Цены на нефть в понедельник днем растут на 3% на фоне оптимизма по торговым переговорам США и КНР, поддерживает удорожание сырья и статистика по буровым установкам от BHGE, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости06:26
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Спорт
Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января
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В Габоне военные объявили о захвате власти
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Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции
Грузовое судно, на борту которого находились двое россиян, затонуло в Черном море у берегов Турции.
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В парламенте оценили предложение профсоюзов об удвоении МРОТ
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Украинский томос отвезут обратно в Стамбул
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Кино
В Лос-Анджелесе вручили премии «Золотой глобус»
В Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) прошла 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
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Культура
Умер писатель и ученый Николай Лисовой
На 73-м году жизни 7 января умер советский и российский философ и историк церкви, автор телевизионных фильмов Николай Лисовой.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США
Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
В Москве двухлетний мальчик проглотил таблетку от аритмии и умер
Следователи проводят проверку по факту смерти двухлетнего мальчика в новогодние праздники на юго-западе Москвы после того как он съел таблетку в гостях у бабушки с дедушкой, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 10:42
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На вручении томоса стоявший рядом с Порошенко священник упал в обморок
Стоявший рядом с президентом Украины Петром Порошенко священник упал в обморок во время церемонии вручения томоса об автокефалии Православной церкви Украины, передает портал "Страна.ua", на котором опубликовано видео.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Челябинске волк напал на ребенка в парке
В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Общество
Замглавы ФСИН рассказал о моральной усталости сотрудников ведомства
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) находятся под колоссальным психологическим давлением, поэтому сегодня уделяется большое внимание психологическому сопровождению.
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Трамп опроверг статью NYT о выводе войск из Сирии
Ранее The New York Times писала, что решение Трампа о выводе войск из Сирии было неожиданным и удивило как союзников, так и противников США.
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Президент Всемирного банка Джим Ким уйдет в отставку 1 февраля
Президент Всемирного банка Джим Ким уйдет в отставку 1 февраля - организация.
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Тела трех мужчин и женщины найдены в частном доме в селе Измаильского района Одесской области, сообщил в понедельник начальник главного управления областной полиции Дмитрий Головин.
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Маск анонсировал начало строительства завода Tesla в Шанхае
Основатель Tesla Илон Маск объявил, что в понедельник, 7 января, в Шанхае начинается строительство завода по производству автомобилей Tesla.
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Китай выразил протест США из-за прохода эсминца около спорных островов
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