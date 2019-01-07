Энергетика
Нефть подорожала на 3% на фоне оптимизма по переговорам США и Китая
Нефть подорожала на 3% на фоне оптимизма по переговорам США и КитаяРИА Новости06:26
Цены на нефть в понедельник днем растут на 3% на фоне оптимизма по торговым переговорам США и КНР, поддерживает удорожание сырья и статистика по буровым установкам от BHGE, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости06:26
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Армия и оружие
Пентагон назвал нахождение десантного корабля в Черном море законным
Обновлено в 15:01
Политика
The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Великобритании
The Telegraph пишет, что Юлия Скрипаль поддерживает контакты с друзьями из Великобритании и России.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В автосервисе в Новой Москве произошел пожар
Возгорание произошло в одноэтажном здании в поселке Рязановское в Новой Москве, сообщается на сайте ГУ МЧС по столице.
Обновлено в 16:13
Политика
Глава Всемирного банка уходит в отставку
Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля.
Обновлено в 12:23
Экономика
В парламенте оценили предложение профсоюзов об удвоении МРОТ
В Госдуме и Совете Федерации оценили предложение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) о двукратном увеличении МРОТ.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Кевин Спейси не признал в суде вину по делу о домогательствах
Обновлено в 14:41
Общество
В Россию придут аномальные морозы
Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено в 13:51
Политика
Трамп отправится на границу с Мексикой
"Президент Дональд Трамп в четверг отправится на южную границу, чтобы встретиться с теми, кто находится на передовой линии кризиса в гуманитарной области и в области национальной безопасности", - написала Сандерс.
Обновлено в 12:48
Кино
Скончался актер Уильям Морган Шеппард
В возрасте 86 лет скончался британский актер Уильям Морган Шеппард. Об этом 7 января сообщает издание Daily Mirror.
Обновлено в 07:15
Политика
Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил за принятие закона, предусматривающего наказания за несогласованные акции протеста, сообщает FranceInfo.
Обновлено в 14:49
Спорт
Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января
Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено в 10:23
Происшествия
В Москве двухлетний ребенок умер, проглотив таблетку
Неизвестная таблетка стала причиной смерти двухлетнего мальчика, гостившего у бабушки и деда на юго-западе Москвы.
Обновлено в 16:20
Политика
Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон
Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.
Обновлено в 14:51
Происшествия
МИД Украины назвал причину крушения сухогруза у берегов Турции
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 января 2019 г. у берегов Турции в Черном море затонул сухогруз, шедший под флагом Панамы.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес
Умерла бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева
Вечером шестого января скончалась бывшая участница программы "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева, об этом в своем Instagram сообщил другой участник шоу, Антон Мамон.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
В Челябинске волк напал на ребенка в парке
В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Технологии
Mastercard убрала название из логотипа
Международная платежная система MasterCard сообщила об изменении своего логотипа.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Спасенный в Магнитогорске младенец пришел в сознание
Десятимесячный Ваня, спасенный из-под обломков рухнувшего в Магнитогорске подъезда жилого дома, пришел в сознание.
Обновлено в 03:48
Кино
В Лос-Анджелесе вручили «Золотые глобусы»
Майкл Дуглас получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер в телесериале, комедии или мюзикле» («Метод Комински»).
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
Девушка-боец UFC разбила лицо попытавшемуся ограбить ее преступнику
"Слева Поляна Виана, один из наших бойцов UFC, а справа — парень, который попытался ее ограбить", — отметил глава организации, опубликовав в инстаграме фото девушки и избитого грабителя.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Во Франции более тысячи «желтых жилетов» осуждены за беспорядки
Более тысячи "желтых жилетов" осуждены во Франции за беспорядки. Манифестации проходят с ноября прошлого года, напоминает РИА Новости.
Обновлено в 15:28
Кино
HBO показал новые кадры из «Игры престолов» и «Хранителей»
Телеканал HBO опубликовал новые кадры последнего, восьмого сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:24
Происшествия
Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции
Обновлено в 06:40
Политика
США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран
Обновлено вчера в 08:44
Политика
В Габоне военные объявили о захвате власти
Обновлено в 02:18
Политика
Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул
Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.
Обновлено в 14:36
Общество
Племянница Скрипаля усомнилась в контактах родственников с близкими
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль не связывался со своей матерью, как и его дочь Юлия, заявила ТАСС его племянница Виктория Скрипаль в ответ на статью The Telegraph о том, что после покушения Скрипали остались в Великобритании и контактируют с друзьями и близкими.
Обновлено в 15:16
Политика
Захарова рассказала о визитах к задержанному в России Уилану
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что ситуацию с консульским доступом к задержанному в России Полу Уилану решат индивидуально с представителем каждой страны, гражданством которой он обладает.
Обновлено в 10:29
Спорт
Тутберидзе опубликовала фото с Медведевой
Обновлено в 11:38
Политика
В Сети высмеяли рождественское поздравление Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко выложил в своем официальном аккаунте в Twitter поздравление с православным Рождеством для украинцев.
Обновлено в 12:33