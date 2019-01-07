Энергетика

Нефть подорожала на 3% на фоне оптимизма по переговорам США и Китая
РИА Новости
06:26

Цены на нефть в понедельник днем растут на 3% на фоне оптимизма по торговым переговорам США и КНР, поддерживает удорожание сырья и статистика по буровым установкам от BHGE, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости06:26

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Мировые цены на нефть с начала недели вновь растут

Эхо Москвы08:31

Нефть взлетела благодаря США и Китаю

Lenta.ru07:02

Нефть резко подорожала на фоне торговых переговоров между США и Китаем

Говорит Москва07:24

Нефть подорожала на 3% на фоне оптимизма по переговорам США и Китая

РИА Новости06:26

Цены на нефть выросли почти на 3%

Татар-информ06:54

Рынок нефти сосредоточился на добыче ОПЕК. Brent подорожала на 9%

РБК02:01

Цены на нефть растут

RT на русском00:22
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 10:28, Ашберн
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Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции

Обновлено в 06:40
Общество

The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Великобритании

The Telegraph пишет, что Юлия Скрипаль поддерживает контакты с друзьями из Великобритании и России.
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В парламенте оценили предложение профсоюзов об удвоении МРОТ

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Армия и оружие

Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море

Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия корабля ВМС США "Форт Макгенри", заявили в Минобороны.
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Политика

В Габоне задержали лидера группы мятежных военных

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Происшествия

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Украинский томос отвезут обратно в Стамбул

Томос об автокефалии «новой украинской церкви» был подписан Константинопольским патриархом Варфоломеем 5 января.
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Кино

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Помимо "Игры престолов", HBO показал небольшие фрагменты из "Хранителей", "Большой маленькой лжи", "Эйфории", "Настоящего детектива" и других премьер.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание

Спасенный из-под обломков обрушившегося жилого дома в Магнитогорске 10-месячный младенец пришел в сознание, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает ТАСС.
Обновлено в 03:34
Религия

Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста

Глава РПЦ подчеркнул, что церковь не выступает против научного прогресса, но беспокоится о несвободе человеческой личности.
Обновлено в 07:55
Происшествия

В Турции нашли мертвым российского капитана сухогруза

Обновлено в 09:45
Политика

Украина подала в ЕСПЧ жалобу из-за инцидента в Керченском проливе

Украинское правительство подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу, обвиняет Москву в нарушении прав украинских моряков после инцидента в Керченском проливе, сообщил в понедельник заместитель главы министерства юстиции Украины - уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.
Обновлено в 09:18
Кино

В Лос-Анджелесе вручили премии «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) прошла 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
Обновлено в 00:05
Происшествия

В Челябинске волк напал на ребенка в парке

В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Политика

Абэ поклялся поставить точку в переговорах с Россией по Курилам

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Политика

Китай выразил протест США в связи с проходом американского эсминца

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Религия

Патриарх Кирилл поздравил работающего на МКС космонавта с Рождеством

Российский космонавт Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции, в Рождество пообщался с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщили РИА Новости в пресс-службе патриарха.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие

В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США

Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.
Обновлено вчера в 10:25
Кино

Умер актер Уильям Морган Шеппард

В Лос-Анджелесе скончался британский актер Уильям Морган Шеппард.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Жителя Кузбасса осудили за покупку на AliExpress

Куйбышевский районный суд Новокузнецка вынес приговор местному жителю, который приобрел через интернет-магазин солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой.
Обновлено в 03:56
Политика

На вручении томоса стоявший рядом с Порошенко священник упал в обморок

Стоявший рядом с президентом Украины Петром Порошенко священник упал в обморок во время церемонии вручения томоса об автокефалии Православной церкви Украины, передает портал "Страна.ua", на котором опубликовано видео.
Обновлено в 08:26
Авто

В Шанхае начали строить завод Tesla

Начальная стадия строительства должна завершиться летом, а уже к концу года предприятие сможет начать выпускать электромобили Model 3. Это будет первый зарубежный завод Tesla.
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Путин выстрелил из пушки в Петропавловской крепости

Президент России Владимир Путин выстрелил из пушки Д-30 на народных гуляньях в Петропавловской крепости, сообщает РИА Новости.
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Общество

Замглавы ФСИН рассказал о моральной усталости сотрудников ведомства

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) находятся под колоссальным психологическим давлением, поэтому сегодня уделяется большое внимание психологическому сопровождению.
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Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что визит экспертов ВАДА в Россию планируется 9 января.
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«Краснодар» объявил о переходе хавбека сборной Швеции

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