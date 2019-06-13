Нефть подорожала на фоне атак на танкеры в Оманском заливеРБК вчера в 08:17

Июльские фьючерсы WTI подорожали на 4,17%, до $53,28 за баррель. Цена на нефть растет на фоне атак на танкеры в Оманском заливе, которые произошли ранее 13 июня.

Нефть подорожала на фоне атак на танкеры в Оманском заливе

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