Энергетика
Нефть подорожала на фоне атак на танкеры в Оманском заливеРБК вчера в 08:17
Июльские фьючерсы WTI подорожали на 4,17%, до $53,28 за баррель. Цена на нефть растет на фоне атак на танкеры в Оманском заливе, которые произошли ранее 13 июня.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:29, Вашингтон
Происшествия
Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери
Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Шейк впервые вышла на подиум после разрыва с Купером
Ирина появилась на подиуме после того, как чуть более недели назад стало известно, что она рассталась с Брэдли Купером после четырех лет отношений.
Обновлено в 07:22
Происшествия
В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак
Пожарные эвакуировали из здания 300 кошек и семь собак, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Обновлено в 06:28
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Гаджеты
Huawei отложила релиз складного смартфона Mate X
Китайская компания Huawei решила повременить с запуском складного смартфона Mate X. Производитель перенёс релиз устройства с июня на сентябрь.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Семья аспиранта МГУ Мифтахова заявила об угрозах
В Нижнекамске родственники аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого арестовали по делу о нападении на офис «Единой России», пожаловались на давление полиции.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры
Обновлено вчера в 23:16
Общество
В Госдуме предложили установить памятник Говорухину у входа во ВГИК
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил установить у входа во ВГИК памятник известному режиссеру и выпускнику этого института Станиславу Говорухину.
Обновлено в 08:53
Общество
РБК узнал о планах H&M вывести на российский рынок новый бренд
H&M Group планирует вывести на российский рынок свой бренд &Other Stories.
Обновлено в 05:08
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Интернет
В Москве произошёл масштабный сбой геолокации
В июне 2016 года происходила аналогичная ситуация.
Обновлено в 07:08
Политика
Набиуллина рассказала о ходе переговоров с Белоруссией о единой валюте
Переговоры России и Белоруссии по переходу на единую валюту ведутся, но пока находятся на начальной стадии, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Обновлено в 09:03
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00
Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Происшествия
В Саратове полицейский сбил насмерть пожилого пешехода
Главное управление МВД по Саратовской области проводит проверку по факту ДТП с участием полицейского, который на автомобиле сбил насмерть пожилого мужчину на пешеходном переходе в Саратове, сообщает в пятницу пресс-служба главка.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Голунов пожаловался на панические атаки после уголовного дела
Голунов отметил, что «ему надо прийти в себя, понять, как жить дальше».
Обновлено в 07:24
Общество
Организаторы «Тотального диктанта» написали с ошибкой слово «вуз»
Ошибка вкралась в опрос о платных обучающих курсах, который организаторы «Тотального диктанта» разослали своим подписчикам.
Обновлено в 06:17
Происшествия
На Пречистенке в Москве загорелась крыша исторического здания
Крыша здания загорелась на улице Пречистенка в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
Обновлено в 04:23
Происшествия
В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»
Обновлено в 04:18
Общество
Власти Москвы согласовали митинг либертарианцев в поддержку Голунова
Мэрия Москвы согласовала представителям Либертарианской партии митинг 23 июня вечером в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:59
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».
Обновлено в 08:50
Энергетика
Украина предложила Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТС
Украина предложила Молдавии наладить поставки газа из Евросоюза через украинскую газотранспортную систему в связи с задержкой строительства газопровода из Румынии, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».
Обновлено в 07:35
Политика
Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство регионов
Премьер-министр Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство самых отстающих по темпам развития регионов, сообщил пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.
Обновлено в 07:09
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Политика
Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17
Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Родители покойной Юлии Началовой прошли курс реабилитации
Фото: покойная Юлия Началова с родителями Напомним, после смерти Юлии очень многие стали помогать семье покойной.
Обновлено в 08:58