Энергетика
Нефть подорожала из-за атаки на танкеры в Оманском заливеВечерний курьер вчера в 04:57
Из-за новостей об атаках на нефтяные танкеры в Оманском заливе нефтяные фьючерсы подорожали на 4% за несколько часов. По данным ICE, сейчас цены поднялись до 62,5$ за баррель.
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Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Общество
В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях
Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы назвала больных аутизмом детей «кретинами» и «идиотами».
Обновлено в 04:39
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Общество
В России пожилые мужчины все чаще уходят в женские профессии
Эксперты отмечают, что пожилые мужчины вытесняются в «женские профессии».
Обновлено в 02:55
Общество
Российские пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети
Российские пользователи "ВКонтакте" сообщают о проблемах в работе социальной сети.
Обновлено в 05:12
Политика
Путин и Лукашенко провели краткую встречу на полях ШОС
Обновлено в 05:11
Общество
РБК узнал о планах H&M вывести на российский рынок новый бренд
H&M Group планирует вывести на российский рынок свой бренд &Other Stories.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина развелась с мужем
Ольга была замужем 14 лет, а познакомилась со своим мужем еще будучи студенткой второго курса Славянской академии культуры.
Обновлено в 05:44
Политика
Саакашвили встал на воинский учет на Украине
Обновлено в 04:28
Футбол
Сборная России по футболу поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА
Обновлённая версия рейтинга 14 июня опубликована на сайте организации. Сборная России поднялась с 46-го на 43-е место.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Екатеринбурге завели дело на осквернившего памятник Ельцину
Уголовное дело о вандализме возбуждено в отношении мужчины, изрисовавшего краской памятник первому президенту РФ Борису Ельцину.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Кокорин и Мамаев смогут подать на УДО
Обновлено в 05:03
Экономика
Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро
Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюрьме за ужин с Путиным
Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению на шесть месяцев за пропуск выступления в спектакле 10 декабря 2010 года в Порденоне.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Екатерину Климову упрекнули за «полуголый» снимок
Екатерина Климова разместила в Instagram новый пост. Фанаты оперативно отреагировали на "полуобнаженный" снимок знаменитости.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Саратове полицейский насмерть сбил человека
По предварительным данным ГУ МВД, поздно вечером 12 июня на пр. 50 лет Октября сотрудник ППС УМВД сбил мужчину пожилого возраста на нерегулируемом пешеходном переходе.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Москве горит Измайловский кремль
На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.
Обновлено вчера в 15:57
Гаджеты
Microsoft за три месяца не закрыла дыру, позволяющую легко сломать множество ПК и серверов под Windows 10
Незакрытая «дыра» Microsoft не смогла закрыть уязвимость в криптографической библиотеке Windows, о которой компании сообщили еще в марте.
Обновлено вчера в 11:20
Общество
Разин оценил состояние Алибасова
Продюсер Андрей Разин рассказал о состоянии своего друга Бари Алибасова, отметив, что после отравления тот уже никогда не будет прежним.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Стало известно имя нового избранника Ани Лорак
СМИ рассекретили имя предполагаемого бойфренда 40-летней украинской певицы Ани Лорак.
Обновлено в 04:59
Происшествия
22-летнюю россиянку убили в Бахрейне
В Бахрейне погибла 22-летняя россиянка Любовь М. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила её сестра.
Обновлено вчера в 10:31
Футбол
Эден Азар на презентации «Реала» поцеловал эмблему клуба
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
В Якутии подросток умер на военно-полевых сборах
8 июня во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал себя плохо. Он был доставлен в больницу, где позже скончался.
Обновлено в 02:33
Технологии
Автономный тягач Volvo начал перевозить грузы
Разработанный компанией Volvo Trucks экспериментальный автономный электрический тягач Vera приступил (в режиме пилотного проекта) к осуществлению первых тестовых грузовых перевозок.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Общество
В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком
Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко рассказал «Известиям» об инициативе дать женщинам возможность взять гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено вчера в 15:00