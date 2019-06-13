Нефть подорожала из-за атаки на танкеры в Оманском заливеВечерний курьер вчера в 04:57

Из-за новостей об атаках на нефтяные танкеры в Оманском заливе нефтяные фьючерсы подорожали на 4% за несколько часов. По данным ICE, сейчас цены поднялись до 62,5$ за баррель.

Нефть подорожала из-за атаки на танкеры в Оманском заливе

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