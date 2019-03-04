Энергетика

Нефть подорожала до максимума за три месяцаРБК 26 февраля в 01:03

Нефть сорта Brent поднялась в цене выше $66,5 за баррель. Пиковая стоимость на биржевых торгах составила $66,65 — это максимальное значение за последние три месяца, сообщает The Wall Street Journal. В прошлый раз нефть поднималась до такого уровня в ноябре прошлого года.
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Первый в России частный космодром построят в Нижегородской области

Правительство Нижегородской области и корпорация развития региона подписали соглашение с частной компанией о строительстве первого в стране частного суборбитального космического комплекса, с которого планируется отправлять на низкую орбиту туристов.
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ЕСПЧ присудил €5 тыс. бывшему сахалинскому губернатору Хорошавину

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Уголовное дело возбудили после ДТП с шестью погибшими на Ставрополье

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Медведев посоветовал американскому «клерку» учить основы дипломатии

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В Москве у могилы Сталина задержали активистов «Декоммунизации»

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Число ультрахайнетов (людей с состоянием не менее $30 млн) увеличится также на 24%, с 1500 человек в 2018 году до 1860 в 2023 году.
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В Петербурге «черный риэлтор» получил пожизненный срок за убийства

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Общество

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Общество

Томские школьники опубликовали видео с матерящимся на уроке педагогом

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Кортеж Медведева заблокировал район в Люксембурге

Кортеж премьер-министра РФ Дмитрия Медведева перекрыл целый район Люксембурга.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Суд оставил Александра Емельяненко под арестом

"Постановление судьи Кисловодского городского суда Ставропольского края от 2 марта 2019 года в отношении Емельяненко Александра Владимировича оставить без изменения", - вынес приговор судья.
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Политика

Правительство Украины объявило конкурс на должность главы «Нафтогаза»

В ходе заседания члены украинского правительства приняли решение объявить открытый конкурс на должность главы правления «Нафтогаза».
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Чайка заявил о политической составляющей при аресте Калинина в Греции

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Доплаты к пенсии сверх прожиточного минимума обещают пенсионерам

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Суд в Херсоне оставил Вышинского под арестом до 4 апреля

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Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что ведомство понизило среднегодовой прогноз по курсу рубля в 2019 году с 63 руб. 9 коп. до 66 руб. за доллар, передает ТАСС.
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Собчак с Богомоловым застали вместе в чешском аэропорту

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Москвичка попыталась продать дочь за 1 млн рублей через соцсети

Обновлено в 07:23
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Госдума запретила хостелы в многоквартирных домах

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, запрещающий работу хостелов и гостиниц в жилых помещениях.
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