Энергетика
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставками на март вечером в среду на торгах в Нью-Йорке поднялась более чем на 5%, достигнув $61,69 за баррель (по данным на 22:10 мск), свидетельствуют данные торгов.
РБКвчера в 14:52
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 09:17, Ашберн
Энергетика
Бензин в России за 2018 год подорожал на 9,4%
Средняя стоимость автомобильного бензина в России снизилась в декабре 2018 года на 0,1%. При этом по итогам всего 2018 года бензин стал дороже на 9,4%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 08:04
Энергетика
Россия установила новый рекорд экспорта газа
Россия в 2018 г. установила новый рекорд экспорта газа, причем основной прирост пришелся на сжиженный газ, следует из опубликованной на сайте Кремля стенограммы встречи министра энергетики Александра Новака с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:31
Энергетика
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» на $12 млрд
«Нафтогаз» подал против «Газпрома» иск в связи с возможным снижением стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков.
Обновлено вчера в 11:34
Энергетика
В Ростовской области выросли тарифы за свет
Изменения обусловлены ростом НДС с 18 до 20% С января этого года жителям Ростовской области придется больше платить за потребленную электроэнергию.
Обновлено в 04:24
Энергетика
Королевский подарок: почему укрепляется рубль
Курс американской валюты опустился ниже 67 рублей, полностью нивелировав весь декабрьский подъем.
Обновлено в 00:21
Энергетика
Число заявок на пособие по безработице в США снизилось лучше прогноза
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 января, уменьшилось на 17 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 216 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.
Обновлено в 08:54
Энергетика
«Лукойл» получил промышленный приток нефти на Блоке 10 в Ираке
"Лукойл" получил промышленный приток нефти в рамках реализации оценочного этапа на месторождении Эриду (Блок 10) в Ираке, говорится в пресс-релизе нефтяной компании.
Обновлено в 07:01
Энергетика
Акции нефтяников Chesapeake взлетели на 13%. Все дело в большой добыче
Котировки американских нефтяников Chesapeake Energy выросли на 13% благодаря рекордной добыче в минувшем квартале.
Обновлено в 03:23
Энергетика
Schlumberger выиграла контракт «Роснефти» стоимостью 1,1 млрд руб
Начальная (максимальная) стоимость контракта объявленных еще летом 2018 года торгов была установлена в размере 1,283 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 09:52
Энергетика
Трубопровод TAP войдёт в строй в 2020 году
Обновлено в 05:37
Энергетика
На моде. Нафтогаз Украины займется «зеленой» энергетикой
Все бы ничего, но «зеленая» энергетика на Украине занимает только 1% от общего производства электроэнергии.
Обновлено в 05:52
Энергетика
«Оренбургнефть» определила перспективы развития в 2019 году
АО «Оренбургнефть» успешно завершило 2018 год и определило перспективы развития в 2019 году.
Обновлено в 06:59
Энергетика
Литва не «тянет» СПГ: республика вынуждена вернуться к «Газпрому»
Klaipedos nafta утверждает, что с 2014 года, когда в Клайпеде начал действовать терминал СПГ, снижение цен на газ позволило республике сэкономить 103 миллиона евро, в пересчете на каждого жителя - 37 евро, а каждая семья, состоящая из 4 человек, сэкономила около 148 евро.
Обновлено в 03:45
Энергетика
Таиланд вырубит каучуконосы для сокращения производства на треть
Таиланд, крупнейший мировой экспортер натурального каучука, планирует сократить его производство на треть за пять лет, чтобы обеспечить повышение цен, которые держатся на самых низких отметках с 2016 года.
Обновлено вчера в 03:37
Энергетика
Власти Якутии считают перспективным внедрение ВИЭ в Арктике
По подсчетам властей Якутии, объектами ВИЭ только за 2017 год выработано более 1 млн кВт электроэнергии.
Обновлено вчера в 03:14