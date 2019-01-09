Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставками на март вечером в среду на торгах в Нью-Йорке поднялась более чем на 5%, достигнув $61,69 за баррель (по данным на 22:10 мск), свидетельствуют данные торгов.

Нефть Brent подорожала более чем на 5%

Энергетика Энергетика Бензин в России за 2018 год подорожал на 9,4% Средняя стоимость автомобильного бензина в России снизилась в декабре 2018 года на 0,1%. При этом по итогам всего 2018 года бензин стал дороже на 9,4%, следует из данных Росстата.

Энергетика Энергетика Россия установила новый рекорд экспорта газа Россия в 2018 г. установила новый рекорд экспорта газа, причем основной прирост пришелся на сжиженный газ, следует из опубликованной на сайте Кремля стенограммы встречи министра энергетики Александра Новака с президентом России Владимиром Путиным.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» на $12 млрд «Нафтогаз» подал против «Газпрома» иск в связи с возможным снижением стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков.

Энергетика Энергетика В Ростовской области выросли тарифы за свет Изменения обусловлены ростом НДС с 18 до 20% С января этого года жителям Ростовской области придется больше платить за потребленную электроэнергию.

Энергетика Энергетика Королевский подарок: почему укрепляется рубль Курс американской валюты опустился ниже 67 рублей, полностью нивелировав весь декабрьский подъем.

Энергетика Энергетика Число заявок на пособие по безработице в США снизилось лучше прогноза Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 января, уменьшилось на 17 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 216 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.

Энергетика Энергетика «Лукойл» получил промышленный приток нефти на Блоке 10 в Ираке "Лукойл" получил промышленный приток нефти в рамках реализации оценочного этапа на месторождении Эриду (Блок 10) в Ираке, говорится в пресс-релизе нефтяной компании.

Энергетика Энергетика Акции нефтяников Chesapeake взлетели на 13%. Все дело в большой добыче Котировки американских нефтяников Chesapeake Energy выросли на 13% благодаря рекордной добыче в минувшем квартале.

Энергетика Энергетика Schlumberger выиграла контракт «Роснефти» стоимостью 1,1 млрд руб Начальная (максимальная) стоимость контракта объявленных еще летом 2018 года торгов была установлена в размере 1,283 миллиарда рублей.

Энергетика Энергетика Трубопровод TAP войдёт в строй в 2020 году

Энергетика Энергетика На моде. Нафтогаз Украины займется «зеленой» энергетикой Все бы ничего, но «зеленая» энергетика на Украине занимает только 1% от общего производства электроэнергии.

Энергетика Энергетика «Оренбургнефть» определила перспективы развития в 2019 году АО «Оренбургнефть» успешно завершило 2018 год и определило перспективы развития в 2019 году.

Энергетика Энергетика Литва не «тянет» СПГ: республика вынуждена вернуться к «Газпрому» Klaipedos nafta утверждает, что с 2014 года, когда в Клайпеде начал действовать терминал СПГ, снижение цен на газ позволило республике сэкономить 103 миллиона евро, в пересчете на каждого жителя - 37 евро, а каждая семья, состоящая из 4 человек, сэкономила около 148 евро.

Энергетика Энергетика Таиланд вырубит каучуконосы для сокращения производства на треть Таиланд, крупнейший мировой экспортер натурального каучука, планирует сократить его производство на треть за пять лет, чтобы обеспечить повышение цен, которые держатся на самых низких отметках с 2016 года.