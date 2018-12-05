Цены на нефть утром в среду снижаются в преддверии встречи участников сделки ОПЕК+, на которой нефтеэкспортеры обсудят возможность сокращения добычи.

Энергетика Энергетика Новак провел встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Министр энергетики РФ Александр Новак назвал хорошей двустроннюю встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом, прошедшую перед началом заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Энергетика Энергетика DEA Фридмана покупает мексиканскую нефтегазовую компанию Sierra DEA Deutsche Erdoel AG достигла договоренности о покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra Oil & Gas, сообщается в пресс-релизе DEA Group, принадлежащей LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана.

Энергетика Энергетика Сбои прокачки произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США Сбои произошли на двух ключевых нефтепроводах из Канады в США: прокачка по проекту Keystone компании TransCanada остановлена, а трубопровод Mainline корпорации Enbridge снизил объемы поставок, сообщило агентство Рейтер.

Энергетика Энергетика ННК наращивает ресурсную базу в Ненецком автономном округе Группа компаний ННК продолжает разработку нефтяных месторождений в Ненецком автономном округе АО «ННК-Печоранефть», входящее в Группу ННК, успешно реализует программу эксплуатационного бурения на Лекхарьягинском нефтяном месторождении.

Энергетика Энергетика В Саратовской области открыто новое нефтяное месторождение Геологи обнаружили новое месторождение нефти на территории Саратовской области, в ближайшее время его планируется изучить и начать разрабатывать, сообщил во вторник ТАСС официальный представитель министерства промышленности и энергетики региона Владимир Комаров.

Энергетика Энергетика Польша запасла на зиму 3 млрд кубов газа Польша запасла на зиму три миллиарда кубометров природного газа, полностью заполнив подземные хранилища.

Энергетика Энергетика Через 10 лет над Югрой перестанут гореть факелы Стоит отметить, что сейчас добыча чёрного золота в регионе стабилизировалась, хотя последние несколько лет она снижалась.

Энергетика Энергетика 13 декабря в Москве пройдет нефтегазовый форум Refinitiv 13 декабря 2018 года в Москве, в отеле InterContinental Тверская, состоится ежегодный Нефтегазовый форум Refinitiv.

Энергетика Энергетика Елховский НПЗ присоединили к Татнефтегазпереработке В состав управления «Татнефтегазпереработка» (УТНГП) ПАО «Татнефть» вошел Елховский нефтеперерабатывающий завод (Елховское нефтеперерабатывающее управление НГДУ «Елховнефть»).

Энергетика Энергетика Компании «ИЭК» пригрозили отключением газа из-за долгов В письме от 20 ноября «Газпром» сообщает, что отключит ресурс из-за долгов «ИЭК».

Энергетика Энергетика Сахалинскую область ждут три года падения производства Свою роль должны сыграть и территории опережающего развития — на трех площадках сегодня зарегистрировано 27 резидентов, суммарные инвестиции в развитие территорий должны составить около 53 миллиардов рублей, а налоговые поступления за 10 лет — порядка 10 миллиардов.

Энергетика Энергетика Продающей «дочке» Газпромнефти не дали повысить цены на топливо ООО «Газпромнефть – корпоративные продажи» попало под подозрение с намерением повысить цены на топливо при закупках нефтепродуктов для государственных заказчиков на 2019 год.

Энергетика Энергетика Потребление электроэнергии в России за январь-ноябрь выросло на 1,3% Потребление электроэнергии в России в январе-ноябре выросло на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 970,6 миллиарда кВт.ч, говорится в сообщении Системного оператора Единой энергосистемы (ЕЭС) РФ.