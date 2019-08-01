Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с КитаемВести.Ru вчера в 15:30
Цена нефти Brent упала ниже отметки в 61 доллар впервые с 19 июня. Ее стоимость дешевеет на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении с 1 сентября пошлины в 10 процентов на товары из Китая на сумму 300 миллиардов долларов.
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Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели в ходе торговой сессии в четверг, 1 августа, почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.РБКвчера в 13:48
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Космос
Из центра Млечного Пути вылетела звезда с чудовищной скоростью
Обновлено в 00:45
Происшествия
Пять человек погибли и 18 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
В Ставропольском крае в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля погибли пять человек, еще 18 пострадали, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 00:24
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика
Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Здоровье
Британка чуть не лишилась ноги, искупавшись в джакузи
Жительница Великобритании чуть не лишилась ноги и даже могла погибнуть из-за сепсиса и гангрены после того, как приняла джакузи с бритвенным порезом.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского
В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
ЕК предложила свой вариант по транзиту российского газа через Украину
Еврокомиссия предложила Украине и России заключить с начала 2020 года десятилетний контракт о транзите газа, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Медведев поручил проверить, был ли умышленный поджог лесов Сибири
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, МВД и Следственному комитету расследовать возможность умышленного поджога лесов Дальнего Востока и Сибири.
Обновлено вчера в 01:25
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода в августе
Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.
Обновлено вчера в 03:57
Политика
СМИ сообщили о новых санкциях США против России по делу Скрипалей
Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
Крымское солнце пригрело инвестора
Большинство станций общей мощностью 300 МВт банкротятся и постепенно переходят под контроль основных кредиторов — российских госбанков — из-за долгов на сумму около 60 млрд руб. При низком российском тарифе на электроэнергию эта генерация стала нерентабельной, и, по данным "Ъ", банки готовы продать ее по оценочной стоимости.
Обновлено вчера в 19:02
Кино
Актер Ефремов в стихах обратился к главе МВД
Артист Михаил Ефремов в стихах обратился к главе Министерства внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой освободить задержанного коллегу московского театра «Современник» Дмитрия Смолева.
Обновлено вчера в 12:31
Общество
Женщинам в Саудовской Аравии разрешили путешествовать одним
Обновлено вчера в 19:25
Экономика
Выручка Apple в России выросла на 30%
Прибыль от продаж продукции компании за прошлый выросла в 1,5 раза и составила 5,77 млрд руб. По итогам 2018 финансового года, который завершился 29 сентября, выручка всего Apple Inc. составила $265,6 млрд, что на 11% больше показателей предыдущего года ($229,2 млрд).
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Кличко сравнил себя с «английской королевой»
Мэр Киева Виталий Кличко сравнил себя с «английской королевой», заявив, что не имеет исполнительной власти в своем городе.
Обновлено в 01:32
Происшествия
В США внучка Кеннеди умерла от передозировки
Обновлено в 00:49
Политика
Япония с пониманием относится к позиции США по ДРСМД
Правительство Японии сожалеет о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако с пониманием относится к причинам, по которым США приостановили выполнение своих обязательств по нему.
Обновлено вчера в 23:42
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала о своем спасении от рака
Телеведущая и врач Елена Малышева заявила, что три года назад спаслась от развития онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 19:38
Общество
Минздрав назвал регионы с наибольшим количеством абортов
Министерство здравоохранения назвало три региона с наибольшим числом абортов, сделанных в 2018 году.
Обновлено в 01:45
Общество
Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
МИД Японии прокомментировал визит Медведева на Итуруп
Визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на остров Итуруп "несовместим с позицией Японии" по вопросу Курильских островов, является чрезвычайно прискорбным и уязвляет чувства японских граждан, говорится в сообщении МИД Японии.
Обновлено в 01:37
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено 31 июля в 09:27
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на юго-западе Москвы
Пожар произошел утром в пятницу в многоэтажном жилом доме на улице Академика Анохина на юго-западе Москвы, один человек погиб.
Обновлено в 01:52
Политика
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено вчера в 08:51