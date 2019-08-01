с чего всё началось

Цена нефти Brent упала ниже отметки в 61 доллар впервые с 19 июня. Ее стоимость дешевеет на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении с 1 сентября пошлины в 10 процентов на товары из Китая на сумму 300 миллиардов долларов.

Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем

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Экономика Медведев оценил ситуацию с подрядчиками Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.

Интернет Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Происшествия В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.

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Политика Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.

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Экономика Крымское солнце пригрело инвестора Большинство станций общей мощностью 300 МВт банкротятся и постепенно переходят под контроль основных кредиторов — российских госбанков — из-за долгов на сумму около 60 млрд руб. При низком российском тарифе на электроэнергию эта генерация стала нерентабельной, и, по данным "Ъ", банки готовы продать ее по оценочной стоимости.

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Шоу-бизнес Елена Малышева рассказала о своем спасении от рака Телеведущая и врач Елена Малышева заявила, что три года назад спаслась от развития онкологического заболевания.

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Экономика Работающим пенсионерам пересчитают пенсии Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".

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