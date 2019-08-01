Энергетика

Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с КитаемВести.Ru 15:30

Цена нефти Brent упала ниже отметки в 61 доллар впервые с 19 июня. Ее стоимость дешевеет на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении с 1 сентября пошлины в 10 процентов на товары из Китая на сумму 300 миллиардов долларов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Цены на нефть WTI и Brent снизились более чем на 6%

RT на русском15:55

Котировки нефти обвалились после новой эскалации торговой войны США и Китая

Вести.Финанс15:55

Нефть зафиксировала крупнейший спад с 2016 года после заявления Трампа

REGNUM16:53

Нефть сорта Brent подешевела почти на 6%

Росбалт14:14

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на октябрь на Лондонской нефтяной бирже 1 августа в 15:05 MSK составил $64.36 за баррель

АК&М08:23

Стоимость нефти марки Brent упала до $64,38 за баррель

Московский Комсомолец01:42

Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,5% и составила $65,16 за баррель

ForRent.ruвчера в 02:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:54, Ашберн
Политика

Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая

Мировые цены на нефть несутся вниз после объявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на сумму $300 млрд.
Обновлено в 16:54
Общество

Названы регионы России с самым большим количеством абортов

Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, Туве и Сахалинской области.
Обновлено в 21:36
Происшествия

Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

Обновлено в 22:32
Здоровье

В районе Приморья ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней

Обновлено в 01:41
Экономика

Продажи Tiffany и Dior в России в 2018 году установили рекорд

Российские «дочки» крупнейших люксовых fashion-брендов в 2018 году по сравнению с предыдущим годом показали рост выручки.
Обновлено в 17:02
Политика

«Северный поток-2» отреагировал на возможные санкции США

Инициатива сената США ввести санкции против строительства трубопровода «Северный поток-2» пока никак не повлияла на реализацию проекта.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие

Мощь Риги удивит Москву, заявил латвийский генерал

Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее.
Обновлено в 07:32
Финансы

ФРС понизила базовую ставку впервые с 2008 года

31 июля 2019 года стало известно, что Федеральная резервная система (ФРС) США впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие

США захотели 40 испытаний гиперзвукового оружия

Обновлено в 21:03
Космос

В антарктическом снегу нашли свежий радиоактивный пепел сверхновой

Обновлено в 18:33
Происшествия

Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми

Обновлено в 12:21
Политика

Порошенко поведал о провале плана Путина по уничтожению Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о провале плана Москвы в отношении Киева.
Обновлено в 18:53
Футбол

Сане дал согласие на переход в «Баварию»

Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане близок к переходу в "Баварию", утверждает Kicker.
Обновлено в 12:34
Спорт

Призёр ЧЕ по тяжёлой атлетике Киреев дисквалифицирован на четыре года

Обновлено в 15:14
Авто

Дом на колесах со встроенным гаражом оценили в 100 миллионов рублей

Более продвинутый Volkner Performance S еще вместительнее и дороже: в гараж поместится невысокий спорткар вроде Porsche 911 или BMW i8, материалы отделки роскошнее, а цена начинается от 1,5 миллиона евро (около 106 миллионов рублей).
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес

Максим Виторган с иронией ответил на философский пост Ксении Собчак

Обновлено в 11:17
Экономика

Медведев заявил о «доставшей» ситуации с недобросовестными подрядчиками

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».
Обновлено в 21:51
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Политика

Названа причина лесных пожаров в Сибири

Обновлено в 02:50
Политика

Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ

Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Происшествия

В Японии казнили двух преступников

Имена казненных не разглашаются Двое осужденных преступников были казнены в Японии по приказу министра юстиции страны Такаси Ямаситы, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 22:20
Наука

На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами

Сканирование помогло им обнаружить на дне глубиной около метра крупные колонны, а рядом с ними – затонувшая лодка, на которой и находились сокровища.
Обновлено вчера в 14:21
Теннис

Калинская и Като вышли в полуфинал турнира в Вашингтоне в парах

Обновлено в 16:02
Происшествия

В столице Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы

В Загребе (столица Хорватии) шесть человек, включая 10-летнего ребенка, погибли в результате стрельбы в районе Кайзерица.
Обновлено в 21:52
Кино

Шахназаров привез во Флоренцию «Анну Каренину»

Во Флоренции российская программа продолжится еще одной лентой Шахназарова «Яды, или Всемирная история отравлений» (2001).
Обновлено в 11:47
Армия и оружие

Российский спецназ убрал 11 боевиков в Сирии

Российские силы специальных операций организовали в Сирии засаду на боевиков, после чего те не досчитались 11 человек.
Обновлено в 07:11
Авто

Завод Mercedes-Benz в Подмосковье трудоустроит еще 400 человек

Российский завод Mercedes-Benz в инудстриальном парке «Есипово» планомерно наращивает темпы выпуска автомобилей и планирует в сентябре приступить к работе в две смены, для работы дополнительно наберут 400 сотрудников, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.
Обновлено в 05:34
Хоккей

Александров подписал контракт с «Сент-Луисом»

Александров, который в минувшем сезоне выступал в Юниорской хоккейной лиге Онтарио, подписал контракт новичка, рассчитанный на три года.
Обновлено в 18:14
Шоу-бизнес

Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника.
Обновлено в 18:18
Авто

Эксперты назвали лучшие спортивные машины за 300 тысяч рублей

Эксперты составили рейтинг лучших подержанных спортивных автомобилей стоимостью 300 тыс. рублей.
Обновлено в 08:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное