с чего всё началось

Цена нефти Brent упала ниже отметки в 61 доллар впервые с 19 июня. Ее стоимость дешевеет на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении с 1 сентября пошлины в 10 процентов на товары из Китая на сумму 300 миллиардов долларов.

Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем

Политика Кличко сравнил себя с английской королевой Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.

Происшествия Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.

Транспорт В Иркутской области восстановили движение по трассе «Сибирь» Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь», которое три дня назад было прервано паводком в Иркутской области, восстановлено.

Политика Япония с пониманием относится к позиции США по ДРСМД Правительство Японии сожалеет о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако с пониманием относится к причинам, по которым США приостановили выполнение своих обязательств по нему.

Политика Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ Ранее президент США призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.

Гаджеты Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Наука Гелий облегчил переход воды в суперионное состояние В одной из суперионных фаз ведут себя подобно жидкости как атомы водорода, так и гелия.

Авто Toyota анонсировала новый RAV4 с другим названием и дизайном Компания Toyota собирается вывести кроссовер RAV4 последней генерации на новый рынок. Для этого марка меняет название своего бестселлера.

Общество «Роскосмос» показал пожары в Сибири на фото со спутника Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала на своей странице в сети микроблогов Twitter запись, где поделилась фото пожаров, которые сейчас бушуют в Сибири.

Политика Администрация Зеленского сохранит запрет на российские соцсети Администрация нового украинского президента Владимира Зеленского сохранит запрет для граждан страны на пользование российскими социальными сетями.

Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".

Происшествия В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.

Политика Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.

Экономика Россия сократила разрыв между экспортом и импортом технологий В 2015 году были зафиксированы максимальный объем экспорта технологий ($1,65 млрд) и минимальный разрыв его с импортом, составлявшим $2,2 млрд.

Политика ЕК предложила России и Украине заключить десятилетний газовый контракт Дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить контракт на транзит газа на 10 лет и обсудить это предложение на трехсторонних министерских переговорах 16 сентября.

Происшествия СК возбудил дело из-за лесных пожаров в Красноярском крае ГСУ СК России по Красноярскому краю приняло решение возбудить уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц регионального Министерства лесного хозяйства в связи с лесными пожарами.

Политика МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на Курилы Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.

Общество В Госдуме предложили выдавать нуждающимся семьям детские автокресла В Госдуме предложили бесплатно выдавать детские автокресла нуждающимся семьям.

Экономика Единая субсидия Дальнему Востоку составит 94 млрд руб. за три года Дальний Восток на ближайшие три года получит единую субсидию в размере более 94 млрд руб. Об этом, пишет ТАСС, на совещании в регионе заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Политика Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.

Общество Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.