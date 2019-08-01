Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с КитаемВести.Ru вчера в 15:30
Цена нефти Brent упала ниже отметки в 61 доллар впервые с 19 июня. Ее стоимость дешевеет на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении с 1 сентября пошлины в 10 процентов на товары из Китая на сумму 300 миллиардов долларов.
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Космос
Из центра Млечного Пути вылетела чудовищная звезда
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия
В Бангкоке произошло семь взрывов
В центральных районах Бангкока произошло семь взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой
Обновлено вчера в 06:42
Общество
Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года
В-четвертых, в августе в стране вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство», то есть случаи, при которых работодатель не хочет переводить зарплаты сотрудникам на счет выбранного человеком банка.
Обновлено 31 июля в 23:03
Происшествия
МЧС начало розыск десяти туристов, пропавших в Белом море
Обновлено вчера в 04:34
Происшествия
В Сургуте неизвестный с ножом убил полицейского
Сержант полиции Ильмир Ханов погиб в результате нападения неизвестного с ножом в Сургуте Тюменской области.
Обновлено вчера в 17:11
Общество
Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского
В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
Южная Корея даст решительный ответ на принятые Японией торговые меры
Ранее правительство Японии приняло решение вывести Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений по упрощенным схемам поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Медведев прилетел на остров Итуруп
Отмечается, что Медведев прибыл на остров Итуруп из Южно-Сахалинска, где ранее провёл совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 23:35
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено вчера в 09:46
Армия и оружие
В Южной Корее сообщили о новом пуске снарядов в КНДР
Ранее СМИ сообщали, что КНДР под руководством лидера страны Ким Чен Ына провела 31 июля первый испытательный пуск нового управляемого реактивного снаряда.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие
Новые бронеавтомобили «Атлет» начинают этап предварительных испытаний
Новейший бронеавтомобиль "Атлет", разработанный "Военно-промышленной компанией" (ВПК) выходит на этап предварительных испытаний.
Обновлено вчера в 13:17
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем.
Обновлено вчера в 22:34
Общество
День десантника отметят в Вооруженных силах России
Праздничные концерты и показательные выступления пройдут в России в честь Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Обновлено вчера в 17:03
Теннис
Грачева не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
Варвара Грачева проиграла во втором круге турнира в Вашингтоне (США).
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 12:13
Политика
Генсек ООН призвал РФ и США продлить договор СНВ-3
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к России и США с призывом продлить двусторонний договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений – СНВ-3.
Обновлено вчера в 12:52
Экономика
«Нафтогаз» требует от Гааги взыскать с России пять млрд долларов
«Нафтогаз» подал в Гаагский суд иск с требованием взыскать с России 5,2 миллиарда долларов из-за потери активов в Крыму.
Обновлено 31 июля в 05:01
Политика
Порошенко: Медведчук при мне голову не мог поднять
Экс-президент Украины Петр Порошенко признался журналистам, что очень удивлен внезапному продвижению и влиянию председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено вчера в 03:51
Политика
Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено вчера в 14:21
Культура
Первое издание «Гарри Поттера» продали за 35 тысяч долларов
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
Адвокат рассказал об отказе СК заводить дело на отца сестер Хачатурян
Другой адвокат сестер Алексей Паршин сообщил РИА «Новости», что если родственники не согласятся с отказом в возбуждении дела, то его все-таки откроют, но уже с целью реабилитации умершего.
Обновлено вчера в 18:29
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее президент США призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено вчера в 19:04
Экономика
В США регулятор проверит сделки компании Facebook по покупке ее потенциальных конкурентов
По словам источников издания, ФТК проверяет сделки по приобретению Facebook других фирм, чтобы установить, были ли эти транзакции "частью кампании с целью захвата потенциальных конкурентов прежде, чем они станут представлять угрозу".
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Китай прокомментировал идею Трампа о введении новой пошлины
Глава МИД КНР Ван И прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о вводе новой пошлины на товары из Китая.
Обновлено в 00:02
Авто
Toyota выпустит новый RAV4 с другим названием и дизайном
Кстати, уже в октябре 2019-го с конвейера другого завода, принадлежащего "поднебесному" концерну FAW и Toyota, начнет сходить Toyota RAV4 с глобальным дизайном.
Обновлено вчера в 12:12
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено вчера в 14:34