Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с КитаемВести.Ru вчера в 15:30
Цена нефти Brent упала ниже отметки в 61 доллар впервые с 19 июня. Ее стоимость дешевеет на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении с 1 сентября пошлины в 10 процентов на товары из Китая на сумму 300 миллиардов долларов.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
В Японии казнены двое осужденных
В Японии в пятницу были казнены двое осужденных преступников, которых повесили по приказу министра юстиции страны Такаси Ямаситы.
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Армия и оружие
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Гаджеты
Intel представила 10-нм мобильные процессоры Ice Lake
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Обновлено вчера в 14:16
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Араб в Германии зарезал мечом немца из Казахстана
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Вышел трейлер Borderlands 3 с Моуз и ее Железным медведем
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Обновлено вчера в 15:49
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Происшествия
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что злоумышленница получала от клиентов деньги, на которые организация должна была оказать помощь слабослышащим детям.
Обновлено вчера в 23:48
Экономика
С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам
С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам. Максимально их выплаты могут увеличиться на 261 рубль.
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Экономика
Выручка Apple в России выросла на 30%
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Обновлено вчера в 23:00
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Шоу-бизнес
Наталья Карпович вспомнила, как первый муж сломал ей челюсть
Известная спортсменка и экс-депутат Госдумы Наталья Карпович стала гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
Задержаны пять человек в рамках дела о беспорядках на акции в Москве
Следственный комитет России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы 27 июля.
Обновлено вчера в 07:00
Экономика
Единая субсидия Дальнему Востоку составит 94 млрд руб. за три года
Дальний Восток на ближайшие три года получит единую субсидию в размере более 94 млрд руб. Об этом, пишет ТАСС, на совещании в регионе заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 23:01
Футбол
«Барселона» предложила Пуйолю пост спортивного директора
Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании по футболу Карлес Пуйоль может занять пост спортивного директора "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено вчера в 12:42
Футбол
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Фанат бразильского "Атлетико Минейро" по имени Гильерме Пиментел выбрил на своем теле футболку с символикой команды, сообщает Globo Esporte.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Названы регионы России с самым большим количеством абортов
Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, Туве и Сахалинской области.
Обновлено вчера в 21:36
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору спелой дыни
Обновлено вчера в 12:39
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее президент США призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено вчера в 19:04
Футбол
Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»
Обновлено вчера в 20:40
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
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Футбол
Наингголан вернется в «Кальяри»
Обновлено вчера в 13:35
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено вчера в 13:09
Общество
В Нидерландах запретили ношение бурок и никабов
В стране вступил в силу закон, в соответствии с которым нельзя появляться в школах, общественном транспорте, больницах и госучреждениях в парандже, никабе и мотоциклетном шлеме.
Обновлено вчера в 10:23
Экология
Россиянам предрекли проблемы со здоровьем из-за погоды в августе
Аномально холодная погода, которую синоптики прогнозируют в России в августе, может негативно сказаться на самочувствии пожилых россиян и людей с хроническими заболеваниями.
Обновлено вчера в 08:52
Политика
Горбачев рассказал, чем грозит прекращение действия ДРСМД
Президент СССР Михаил Горбачев заявил, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений, а также «к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию».
Обновлено вчера в 20:49
Экономика
Продажи Tiffany и Dior в России в 2018 году установили рекорд
Российские «дочки» крупнейших люксовых fashion-брендов в 2018 году по сравнению с предыдущим годом показали рост выручки.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей
Обновлено вчера в 10:22