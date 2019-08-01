с чего всё началось

Цена нефти Brent упала ниже отметки в 61 доллар впервые с 19 июня. Ее стоимость дешевеет на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении с 1 сентября пошлины в 10 процентов на товары из Китая на сумму 300 миллиардов долларов.

Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем

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