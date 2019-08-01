Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с КитаемВести.Ru вчера в 15:30
Цена нефти Brent упала ниже отметки в 61 доллар впервые с 19 июня. Ее стоимость дешевеет на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении с 1 сентября пошлины в 10 процентов на товары из Китая на сумму 300 миллиардов долларов.
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Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели в ходе торговой сессии в четверг, 1 августа, почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.РБКвчера в 13:48
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Политика
Трамп объявил о пошлинах на товары из Китая стоимостью $300 млрд
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В Сети высмеяли решение Ляшко и Кличко объединиться против Зеленского
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«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и вылетел из Лиги Европы
Напомним, в первом матче в Туле "Арсенал" проиграл со счётом 0:1. Таким образом, тульский клуб вылетел из розыгрыша Лиги Европы.
Обновлено в 00:17
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На Балтике начались учения ВМФ России «Океанский щит»
Кстати Впервые учения "Океанский щит" прошли с 1 по 8 сентября 2018 года в Средиземном море.
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Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе
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