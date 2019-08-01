Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с КитаемВести.Ru вчера в 15:30
Цена нефти Brent упала ниже отметки в 61 доллар впервые с 19 июня. Ее стоимость дешевеет на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении с 1 сентября пошлины в 10 процентов на товары из Китая на сумму 300 миллиардов долларов.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 01:24, Ашберн
Происшествия
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
Задержаны пять человек в рамках дела о беспорядках на акции в Москве
Следственный комитет России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы 27 июля.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Горбачев назвал последствия выхода из ДРСМД
Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом в Ставрополье
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Происшествия
В США внучка Кеннеди умерла от передозировки
Обновлено в 00:49
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
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Обновлено вчера в 18:13
Политика
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В августе 2018-го Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России из-за инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
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Происшествия
В Бангкоке произошло семь взрывов
В центральных районах Бангкока произошло семь взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Сибири
Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о халатности, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено вчера в 12:13
Экономика
Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Происшествия
В Германии более 100 человек заразились туберкулезом в одной школе
Все началось с того, что активную форму болезни обнаружили у двух учеников разных школ. После этого в Бад-Шёнборне прошли проверки.
Обновлено в 00:05
Шоу-бизнес
Женщина-огонь! Дарья Мороз поделилась откровенным фото
Дарья Мороз недавно рассказала о периоде своей жизни, связанном с разводом с Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 14:30
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Экономика
Искусство убеждения. Как GM избежала снижения акций при падении продаж
Получается, что компания надеется компенсировать нынешнее снижение в оставшейся части года.
Обновлено в 00:14
Армия и оружие
США захотели 40 испытаний гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 21:03
Кино
Актер Ефремов в стихах обратился к главе МВД
Артист Михаил Ефремов в стихах обратился к главе Министерства внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой освободить задержанного коллегу московского театра «Современник» Дмитрия Смолева.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Авто
Toyota выпустит новый RAV4 с другим названием и дизайном
Кстати, уже в октябре 2019-го с конвейера другого завода, принадлежащего "поднебесному" концерну FAW и Toyota, начнет сходить Toyota RAV4 с глобальным дизайном.
Обновлено вчера в 12:12
Здоровье
Владислав Иноземцев об искаженной реальности в здравоохранении
Относительно недавно в публичное пространство выплеснулось сразу несколько массивов данных, заставляющих усомниться в правдивости радостных отчетов чиновников об успехах отечественного здравоохранения.
Обновлено в 01:12
Общество
2 августа православные Твери отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 16:26
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Армия и оружие
США закупили вооружений на два триллиона долларов
Обновлено вчера в 21:06
Шоу-бизнес
«Была шикарная девушка, стала бабушка»: новый имидж Алены Шишковой раскритиковали в Сети
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Названо самое чистое место для купания в Черном море
Воды поступают из глубоководной части моря, где они чище.
Обновлено вчера в 20:19
Экономика
Крупные заемщики просят проявить патриотизм в вопросе кредитных рисков
Идущая с начала 2019 года дискуссия между Банком России и Минфином о способе внедрения с 2020 года нового стандартизированного подхода к оценке кредитного риска в банковской системе вышла на самый высокий уровень.
Обновлено вчера в 19:02
Кино
Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 1 августа
Обновлено 30 июля в 23:41
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено вчера в 05:37
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено 31 июля в 22:00