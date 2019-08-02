Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с КитаемВести.Ru вчера в 15:30
Цена нефти Brent упала ниже отметки в 61 доллар впервые с 19 июня. Ее стоимость дешевеет на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении с 1 сентября пошлины в 10 процентов на товары из Китая на сумму 300 миллиардов долларов.
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Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели в ходе торговой сессии в четверг, 1 августа, почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.РБКвчера в 13:48
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 06:35, Ашберн
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
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Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 05:31
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В Совфеде отреагировали на прекращение действия ДРСМД
Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал официальное прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с 2 августа.
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По факту нападения на полицейских в Сургуте возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Обновлено в 02:18
Происшествия
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В пресс-службе главы региона рассказали, что число пострадавших в ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса увеличилось.
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердили наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Общество
Директор ФБК Иван Жданов объявил голодовку
Директор ФБК и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Иван Жданов объявил голодовку.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова
Появилась информация о помолвке Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Обновлено в 05:00
Теннис
Мария Шарапова прекратит работу с тренером Хогстедтом
Обновлено в 04:33
Технологии
Жителей России предупредили о мошенниках на YouTube
Эксперты рассказали об опасностях, подстерегающих жителей России в интернете.
Обновлено в 05:59
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Минобороны РФ разъяснило размер окладов контрактников с 1 сентября
Минобороны РФ разрабатывает поправки в Федеральный закон 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», которые позволят предоставить большему числу призывников выбор – служить 1 год по призыву или 2 года – контрактником.
Обновлено в 01:23
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Теннис
Кирьос бросил бутылку в судейскую вышку. Его не накажут
Позже стало известно, что австралиец избежал наказания за данную выходку. (🎥@TennisTV) pic.twitter.com/aI0Ina3y1H — doublefault28 (@doublefault28) August 2, 2019 Ранее в СМИ сообщалось, что Кирьос обозвал арбитра "картошкой с руками и ногами".
Обновлено в 05:59
Общество
Финляндия ужесточает требования для получения визы
В сообщении отмечается, что с осени текущего года общепринятую практику стран Евросоюза в отношении документов, необходимых для визовых заявлений, начнут соблюдать Посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, консульства в Петрозаводске и Мурманске.
Обновлено в 00:23
Происшествия
В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого
В четверг, 1 августа, во дворе частного дома в Запорожье убили вора в законе Алексея Петрова (Петрик, Лёня Хитрый).
Обновлено в 04:09
Здоровье
В России скорую помощь женщинам вызывают в два раза чаще, чем мужчинам
В России скорая медицинская помощь чаще требует женщинами, чем мужчинам. Речь идёт о людях пенсионного возраста.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
В Индии объяснили отправку военных в Кашмир
Ранее журнал India Today сообщил, что решение об отправке войск в регион поступило после возвращения советника премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности Аджита Довала из Кашмира, где он находился с визитом с 24 по 26 июля.
Обновлено в 06:09
Экономика
Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг
"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Обновлено в 05:47
Политика
Оператор не намерен останавливать строительство «Северного потока-2»
Компании, участвующие в реализации проекта "Северный поток-2", намерены успешно завершить его, передает ТАСС со ссылкой на представителя компании - оператора Nord Stream-2 AG Стеффена Эбера.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Срок за попытку отправить сына в армию дали родителям в Петербурге
В Санкт-Петербурге родители получили срок за попытку послать сына в армию, сообщает Мойка78.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Возбуждено первое уголовное дело о пожарах в Сибири
Обновлено вчера в 12:06
Финансы
Курс евро поднялся до 72 рублей
Курс евро в ходе торгов поднялся до отметки в 72 рубля, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:00
Транспорт
Владельцы дорожных камер больше не смогут зарабатывать на штрафах
Плата за обслуживание систем фиксации нарушений Правил дорожного движения в регионах России больше не будет зависеть от числа вынесенных постановлений – с таким предложением выступил вице-премьер РФ Максим Акимов.
Обновлено в 05:36
Здоровье
Минздрав: жители Новгородской области реже всех посещают медучреждения
Оказалось, что жители Новгородской области посещают врачей реже других россиян – всего 6 раз в год. С документом ознакомилось РИА Новости.
Обновлено в 05:56
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Экономика
С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам
С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам. Максимально их выплаты могут увеличиться на 261 рубль.
Обновлено 31 июля в 08:37
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Мигрант убил казаха мечом на улице в Германии
По словам очевидцев, араб набросился на мужчину после громкой ссоры, и начал наносить многочисленные удары продолговатым предметом.
Обновлено в 00:56