с чего всё началось

Цена нефти Brent упала ниже отметки в 61 доллар впервые с 19 июня. Ее стоимость дешевеет на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении с 1 сентября пошлины в 10 процентов на товары из Китая на сумму 300 миллиардов долларов.

Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем

Футбол «Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.

Происшествия Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве.

Политика В Совфеде отреагировали на прекращение действия ДРСМД Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал официальное прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с 2 августа.

Происшествия Возбуждено дело по факту нападения на полицейских в Сургуте По факту нападения на полицейских в Сургуте возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Происшествия Увеличилось число пострадавших в ДТП на Ставрополье В пресс-службе главы региона рассказали, что число пострадавших в ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса увеличилось.

Политика Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана Президент Украины Владимир Зеленский подтвердили наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.

Общество Директор ФБК Иван Жданов объявил голодовку Директор ФБК и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Иван Жданов объявил голодовку.

Технологии Жителей России предупредили о мошенниках на YouTube Эксперты рассказали об опасностях, подстерегающих жителей России в интернете.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Политика Минобороны РФ разъяснило размер окладов контрактников с 1 сентября Минобороны РФ разрабатывает поправки в Федеральный закон 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», которые позволят предоставить большему числу призывников выбор – служить 1 год по призыву или 2 года – контрактником.

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Теннис Кирьос бросил бутылку в судейскую вышку. Его не накажут Позже стало известно, что австралиец избежал наказания за данную выходку. (🎥@TennisTV) pic.twitter.com/aI0Ina3y1H — doublefault28 (@doublefault28) August 2, 2019 Ранее в СМИ сообщалось, что Кирьос обозвал арбитра "картошкой с руками и ногами".

Общество Финляндия ужесточает требования для получения визы В сообщении отмечается, что с осени текущего года общепринятую практику стран Евросоюза в отношении документов, необходимых для визовых заявлений, начнут соблюдать Посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, консульства в Петрозаводске и Мурманске.

Происшествия В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого В четверг, 1 августа, во дворе частного дома в Запорожье убили вора в законе Алексея Петрова (Петрик, Лёня Хитрый).

Здоровье В России скорую помощь женщинам вызывают в два раза чаще, чем мужчинам В России скорая медицинская помощь чаще требует женщинами, чем мужчинам. Речь идёт о людях пенсионного возраста.

Армия и оружие В Индии объяснили отправку военных в Кашмир Ранее журнал India Today сообщил, что решение об отправке войск в регион поступило после возвращения советника премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности Аджита Довала из Кашмира, где он находился с визитом с 24 по 26 июля.

Экономика Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг "Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

Политика Оператор не намерен останавливать строительство «Северного потока-2» Компании, участвующие в реализации проекта "Северный поток-2", намерены успешно завершить его, передает ТАСС со ссылкой на представителя компании - оператора Nord Stream-2 AG Стеффена Эбера.

Финансы Курс евро поднялся до 72 рублей Курс евро в ходе торгов поднялся до отметки в 72 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Транспорт Владельцы дорожных камер больше не смогут зарабатывать на штрафах Плата за обслуживание систем фиксации нарушений Правил дорожного движения в регионах России больше не будет зависеть от числа вынесенных постановлений – с таким предложением выступил вице-премьер РФ Максим Акимов.

Здоровье Минздрав: жители Новгородской области реже всех посещают медучреждения Оказалось, что жители Новгородской области посещают врачей реже других россиян – всего 6 раз в год. С документом ознакомилось РИА Новости.

Гаджеты Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Экономика С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам. Максимально их выплаты могут увеличиться на 261 рубль.

Армия и оружие «Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12 Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.