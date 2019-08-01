Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с КитаемВести.Ru вчера в 15:30
Цена нефти Brent упала ниже отметки в 61 доллар впервые с 19 июня. Ее стоимость дешевеет на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении с 1 сентября пошлины в 10 процентов на товары из Китая на сумму 300 миллиардов долларов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже, фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели с 61,05 до 60,49 доллара в промежутке между 20:39 и 21:03 часами, однако затем цены скорректировались до отметки в 61,10 доллара за баррель.Ридусвчера в 16:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Армия и оружие
США угрожают России размещенными в Европе ядерными зарядами
Эксперт напомнил, что на территории Европы размещены около 200 ядерных боезарядов.
Обновлено в 04:03
Здоровье
Минздрав назвал регионы с самым долгим ожиданием скорой помощи
Доля приезда бригад скорой помощи через 60 минут в Томской области составила 10,34%, в Самарской области — 10,13%, в Тверской области — 9,44%, передает агентство.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
СБУ сообщила, что пропавшими без вести в Донбассе числятся 258 человек
Служба безопасности Украины сообщает, что пропавшими без вести за период конфликта на востоке Украины числятся 258 человек.
Обновлено в 03:01
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить десятилетний газовый контракт
Дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить контракт на транзит газа на 10 лет и обсудить это предложение на трехсторонних министерских переговорах 16 сентября.
Обновлено вчера в 10:29
Политика
Белый дом настаивает, что Россия не выполняет условия Договора о РСМД
Белый дом настаивает, что Россия не выполняет условия Договора о РСМД Госдепартамент США вновь заявил о том, что Россия не выполняет условия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 03:36
Религия
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Ранним утром в Бангкоке несколько небольших взрывов прогремели друг за другом с небольшими временными интервалами.
Обновлено в 01:39
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Арестованные в Татарстане боевики «ИГ» планировали захват заложников
Двое сторонников запрещенной в России террористической организации "ИГ", схваченные накануне в Татарстане, готовили захват заложников и отравление сотрудников полиции и ФСБ.
Обновлено вчера в 12:19
Авто
В Сети показали педаль для болида за 150 тысяч долларов
Цена одно экземпляра составляет 150 тысяч долларов, и как оказалось это пока прототипы, которые уже не уступают по прочности обычным педалям используемым в «Формуле-1».
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири
"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.
Обновлено 31 июля в 21:06
Экономика
Медведев заявил о «доставших» его манипуляциях с госзакупками
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».
Обновлено вчера в 21:51
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере Тиля
"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено в 01:11
Экономика
Крупные компании выступили против «консерватизма» ЦБ
2 августа стало известно, что крупные компании пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на «консерватизм» Центробанка, который предложил переходный «безрейтинговый» подход к оценке коэффициентов риска по кредитам.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Ставрополье возросло
По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы.
Обновлено в 01:10
Общество
Названо лучшее место для купания в Черном море
Обновлено в 02:58
Космос
NASA не сомневается в безопасности робота «Федора»
Американские специалисты NASA не стали предъявлять дополнительных требований по безопасности к российскому роботу "Федору" перед его полетом на Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе, и потому сравнил себя с "английской королевой" — по его мнению, он не имеет никакого влияния на происходящее.
Обновлено в 01:17
Политика
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ
Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».
Обновлено в 00:27
Общество
Около 70% респондентов ВЦИОМ считают, что несанкционированные акции нужно жестко пресекать
Около 70% жителей России, которые были опрошены ВЦИОМ, заявили о том, что власти должны жестко пресекать несанкционированные акции.
Обновлено в 04:05
Космос
Исследователи составили расширенную трёхмерную карту Млечного Пути
На новой трёхмерной карте изображена S-образная структура искривлённого звёздного диска Млечного Пути.
Обновлено в 02:56
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Общество
Петербургу тёплый август не обещают
В первые дни августа погода в Петербурге, после резкого похолодания в конце июля, продолжает оставаться прохладной, ниже климатической нормы.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Экс-глава реабилитационного центра в Подмосковье наживалась на детях
В Московской области задержана экс-гендиректор детского реабилитационного центра по подозрению в присвоении и растрате более миллиона рублей.
Обновлено в 01:33
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23