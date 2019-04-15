Энергетика

Нефть подешевела после роста на предыдущих торгахВзгляд.ру 02:09

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются в рамках коррекции после ощутимого роста в конце предыдущей недели.
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Нефть теряет в цене, но Brent держится выше $71 за баррель

Росбалт02:32

Нефть подешевела после роста на предыдущих торгах

Взгляд.ру02:09

Нефть снижается, но о завершении ралли говорить рано

Profinance.ru00:14

Стоимость нефти марки Brent понизилась до $71,38 за баррель

Московский Комсомолец01:10

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:01

Нефть дешевеет после роста цены на предыдущих торгах

ПРАЙМ01:33

Нефть «аккумулирует» силы для движения к уровню $72,50

REGNUM00:15
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:05, Ашберн
Шоу-бизнес

В Сети появился запрещенный в СССР клип Пугачевой

Обновлено в 04:19
Важное за сутки

20-летняя Алина Санько стала новой «Мисс Россия»

В этом году звание самой красивой девушки нашей страны получила 20-летняя студентка из города Азова Ростовской области Алина Санько.
Обновлено вчера в 02:15
Экономика

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Политика

В МИД РФ предупредили, что россиян за рубежом вербуют в наркокурьеры

Министерство иностранных дел России заявило о том, что существуют попытки транснациональных синдикатов завербовать жителей нашей страны за границей и использовать их в качестве наркокурьеров.
Обновлено в 04:55
Экономика

Петербург закупит новые трамваи с низким полом и Wi-Fi

Трехсекционные трамваи с низким уровнем пола и оборудованием для раздачи интернета по Wi-Fi закупит СПб ГУП «Горэлектротранс» для качественного обслуживания пассажиров трамвайной сети Петербурга.
Обновлено в 03:53
Происшествия

В Пензенской области пять человек погибли в ДТП с грузовиком

Пять человек погибли при столкновении двух машин на федеральной трассе М5 "Урал" в Мокшанском районе Пензенской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика

ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у Ротенберга

Деньги у ВЭБа есть: если речь идет о вложениях в нефинансовые компании, они не снижают регулятивный капитал и несильно влияют на нормативы, говорит аналитик Fitch Александр Данилов, свободной же ликвидности у ВЭБ.РФ больше 130 млрд руб. Сделку инициировал лично Шувалов, говорят три собеседника "Ведомостей".
Обновлено вчера в 17:25
Наука

Виртуальные испытания помогли создать компрессор нового поколения

Обновлено вчера в 06:46
Происшествия

В Тульской области перевернулся автобус с детьми

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в автобусе находилось 40 детей, пятеро сопровождающих и два водителя.
Обновлено вчера в 16:49
Политика

Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

В Совфеде оценили заявление командующего силами НАТО в Европе о России

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерала Кёртиса Скапаротти о необходимости установления более тесных контактов с Россией, чтобы лучше понимать возможности и намерения друг друга.
Обновлено в 02:17
Общество

Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»

«Суд постановил: назначить по данному делу комиссионную комплексную финансово-экономическую оценочную искусствоведческую экспертизу», — огласила решение судья.
Обновлено в 04:46
Происшествия

В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына

Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне днём, 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Вынесен приговор забайкальцу, силой напоившему жену уксусной кислотой

Обновлено в 01:22
Гаджеты

Линейка процессоров Intel Xeon Gold U включает 24-ядерную модель за 2000 долларов

Пару недель назад Intel обновила все существующие линейки серверных процессоров Xeon и представила одну новую с 56-ядерной моделью во главе.
Обновлено в 03:58
Футбол

Кавазашвили: нынешний «Спартак» потерял тот самый дух, для них кумир — деньги

Нынешний «Спартак» потерял тот самый дух, ни один иностранец не знает, что это такое. Он был выработан кровью наших советских футболистов.
Обновлено в 04:34
Политика

Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине

На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено вчера в 17:50
Политика

Forbes составил рейтинг самых богатых семей Кремля и Белого дома

Журнал Forbes составил список 20 богатейших семей Кремля и Белого дома на основе деклараций о доходах чиновников за 2018 год.
Обновлено вчера в 11:49
Транспорт

Миллион пассажиров подвезут из Санкт-Петербурга в Лаппеенранту

Организаторы прогнозируют, что пассажиропоток между Санкт-Петербургом и Лаппеенрантой должен составить 1 млн человек.
Обновлено в 03:24
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Общество

Суд отклонил иск Жириновского к главе Financial Times в Китае

Останкинский суд Москвы оставил без удовлетворения иск о защите репутации на 1 млн рублей лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, заявленный из-за упоминания в его книге о связях политика с КГБ СССР.
Обновлено в 04:41
Политика

В Японии назвали причиной развала СССР сухой закон

Одной из причин развала Советского Союза стало введение сухого закона в 1985 году.
Обновлено в 02:30
Экономика

Повышение пенсионного возраста увеличит безработицу в два раза

Сегодня, 15 апреля 2019 года, стало известно, что к 2024 году число безработных россиян достигнет отметки в 7,8 млн человек, а уровень безработицы составит 9, 6-9, 7 %.
Обновлено в 04:44
Футбол

Федьков удивлён, что Попов и Ерёменко оказались не нужны «Спартаку»

Бывший форвард "Терека" (ныне - "Ахмат") и "Ростсельмаша" Андрей Федьков выразил недоумение в связи с тем, что "Спартак" отказался от услуг Ивелина Попова и Романа Ерёменко, которые перешли в "Ростов" .
Обновлено в 04:59
Авто

Volkswagen презентовал большой электрический кроссовер

Публичный дебют нового концепт-кара Volkswagen ID Roomzz пройдет 18 апреля в Шанхае.
Обновлено в 01:53
Политика

Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФ

Завод, принадлежавший украинскому лидеру Петру Порошенко, превратится в базу для ремонта кораблей Черноморского флота.
Обновлено вчера в 21:05
Шоу-бизнес

Стала известна стоимость и детали родов Саши Савельевой

Стала известна стоимость и детали родов Саши Савельевой Несколько недель назад на свет появился первенец исполнительницы.
Обновлено в 02:49
Экономика

Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ

Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Футбол

Кононов: думаю, наказание позитивно отразится на Гулиеве

Есть определённое наказание, которое, думаю, в первую очередь позитивно отразится на самом Аязе.
Обновлено вчера в 12:03
Как работают Яндекс.Новости?
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