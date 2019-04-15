Энергетика

Нефть «аккумулирует» силы для движения к уровню $72,50REGNUM 00:14

Общая тенденция к росту цен на черное золото сохраняется. Учитывая геополитические риски, на текущую неделю ближайшими целями выступят уровни $72,50 и $74,50.
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Нефть теряет в цене, но Brent держится выше $71 за баррель

Росбалт02:32

Нефть снижается, но о завершении ралли говорить рано

Profinance.ru00:14

Нефть дешевеет после роста цены на предыдущих торгах

ПРАЙМ01:33

Стоимость нефти марки Brent понизилась до $71,38 за баррель

Московский Комсомолец01:10

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:01

Нефть подешевела после роста на предыдущих торгах

Взгляд.ру02:09

Новостной фон усиливает «нефтяную гравитацию»

REGNUM02:53
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Экономика

«Дно» пройдено. Почему Bitcoin продолжит рост

Сильная коррекция цены биткоина пройдена, а так называемое «дно» позади, в этом уверены исследователи подразделения Binance Research.
Обновлено в 02:56
Политика

Команда Порошенко открестилась от билбордов с надписью «конец»

Глава департамента информационной политики Администрации президента Украины Владимир Горковенко заявил, что команда президента не имеет отношения к билбордам в стилистике агитационной кампании действующего главы государства Петра Порошенко с надписью «Конец».
Обновлено в 03:32
Армия и оружие

Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина

Семерых членов экипажа британской подводной лодки HMS Talent, уличенных в употреблении кокаина, уволили с флота.
Обновлено вчера в 03:16
Авто

Автомобили Ravon начнут собирать в России

В мае 2018 года были прекращены поставки автомобилей Ravon на российский рынок.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты, способные долететь до Урала

Украине нужны ракеты, способные долететь до Урала, заявил бывший заместитель начальника генерального штаба Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
Обновлено в 01:22
Происшествия

На фиолетовой линии московского метро произошел сбой

Обновлено в 02:55
Единоборства

Борец Сурков завоевал бронзовую медаль ЧЕ

Обновлено вчера в 12:33
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области

В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Политика

Бывший завод Порошенко превратят в ремонтную базу Черноморского флота

Обновлено в 01:08
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Общество

Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание

Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Технологии

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес

Чехова назвала цену своей задней части

Все любят заднюю часть, потому что в ней много мяса и мало костей.
Обновлено в 03:15
Общество

ВЦИОМ выяснил долю не работающих по специальности россиян

В целом 28% россиян никогда не работали по своей специальности, среди людей со средним образованием их доля 36%.
Обновлено в 02:01
Авто

В Сети появились первые фотографии нового Mercedes-Benz GLS

Премьера полноразмерного кроссовера Mercedes-Benz GLS-Class нового поколения состоится 17 апреля в рамках международного автосалона в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:58
Футбол

«Спартак» проиграл в гостях «Ростову»

Mossovetinfo.ru – Московский «Спартак» проиграл в гостях «Ростову» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

Обновлено вчера в 16:06
Авто

Названы самые продаваемые кроссоверы на вторичном рынке РФ

В прошлом месяце россияне приобрели 92 912 кроссоверов и внедорожников с пробегом, что на 2% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 01:25
Кино

Первую серию «Игры престолов» показали раньше официальной премьеры

Фанаты по всему миру уже посмотрели первую серию финального сезона «Игры престолов». Премьера прошла в 04:00 по московскому времени.
Обновлено в 00:50
Политика

Японский журналист назвал «сухой закон» одной из причин развала СССР

Введение "сухого закона" в Советском Союзе в 1985 году стало одной из причин распада страны, такое мнение в своей статье в газете Asahi Shimbun высказал японский журналист Мититака Хаттори.
Обновлено вчера в 20:06
Армия и оружие

Самолет армии Хафтара сбит в Ливии

«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено вчера в 14:52
Общество

Малышева ответит в суде перед производителем мяса

Предмет иска и суть претензий производителя куриного мяса к ответчикам в материалах суда не раскрываются.
Обновлено вчера в 22:38
Общество

Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ

Министерство обороны России опубликовало уникальные фотографии известных полководцев Великой Отечественной войны в домашней обстановке, в кругу семьи и на отдыхе.
Обновлено вчера в 20:47
Экономика

Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ

Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Транспорт

«Автодор» увеличивает стоимость проезда по платным дорогам

Госкомпания "Автодор" вводит сезонные тарифы на платных участках дорог. Повышение продлится с 15 апреля по 13 октября.
Обновлено вчера в 19:18
Экономика

UC Rusal планирует построить завод в США

UC Rusal и американская Braidy Industries создадут совместное предприятие по производству плоского проката для автомобильной промышленности в г. Ашленде (штат Кентукки, США), сообщила UC Rusal.
Обновлено в 00:16
Армия и оружие

Российские корабли следят за американским эсминцем в Черном море

Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США "Росс", сообщили в Минобороны.
Обновлено в 03:19
Политика

Правительство Казахстана планирует выделить на выборы около $25 млн

Правительство Казахстана намерено выделить из резерва около $25 млн на проведение внеочередных выборов главы государства.
Обновлено в 01:49
Политика

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено вчера в 08:55
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