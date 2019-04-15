Энергетика
Нефть подешевела после роста на предыдущих торгахВзгляд.ру 02:09
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются в рамках коррекции после ощутимого роста в конце предыдущей недели.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:11, Ашберн
Здоровье
Ученые: около 4 млн детей ежегодно заболевают астмой из-за загрязнения воздуха
Ученые столичного Университета Джорджа Вашингтона в США пришли к выводу, что загрязнение атмосферы планеты, вызванное, в первую очередь, токсическими выхлопами автомобилей, ежегодно провоцирует в мире заболеваемость бронхиальной астмой у 4 млн детей.
Обновлено в 07:36
Политика
В штабе Зеленского заявили о попытке Порошенко сорвать выборы
Порошенко пытается сорвать выборы, он направил малое число для формирования избирательных комиссий, сообщили в Telegram-канале штаба.
Обновлено в 07:02
Кино
Умерла актриса Ингмара Бергмана Биби Андерссон
Обновлено вчера в 14:16
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Хоккей
Никита Гусев подписал контракт с клубом НХЛ «Вегас»
Лучший бомбардир регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) россиянин Никита Гусев подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас".
Обновлено вчера в 14:10
Здоровье
В Бурятии мужчина прожил 27 лет с болтами вместо зубов
В Бурятии хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) провели операцию по удалению "самопальных болтов", которые на протяжении 27 лет заменяли местному жителю зубные имплантаты.
Обновлено в 06:17
Здоровье
В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»
Некоторое время назад главком ВВС Швеции генерал Матс Хельгессон заявил, что Gripen E создаются в качестве "уничтожителей (убийц) самолётов Су".
Обновлено в 01:04
Политика
В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму
Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Пять человек погибли при лобовом столкновении
Водитель грузового автомобиля жив, но все люди, ехавшие в Ларгусе, в результате столкновения погибли на месте.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено в 07:38
Авто
Экс-главе Volkswagen предъявлены обвинения в мошенничестве
Прокуратура города Брауншвейг в Германии предъявила обвинения в мошенничестве и других преступлениях бывшему генеральному директору автоконцерна Volkswagen Мартину Винтеркорну, сообщает издание Deutsche Welle.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе
«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Ещё двое сбежавших из изолятора в Туве задержаны
Обновлено в 09:26
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Экономика
В России создадут семь новых территорий опережающего развития
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:39
Политика
Трамп предложил Boeing переименовать модель 737 MAX
Президент США Дональд Трамп дал совет компании Boeing по дальнейшим действием с моделью самолета 737 MAX.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Камбербэтч сбил пожилого велосипедиста
Обновлено в 05:31
Общество
Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе
Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:28
Недвижимость
Аналитики заявили об окончании цикла повышения ипотечных ставок
В марте 2019 года средняя ставка по ипотеке на новостройки составила 10,54%, а на вторичном рынке жилья — 10,66%.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Забайкалец напоил жену кислотой и сел на 19 лет
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес
Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина
Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
Обновлено в 08:21
Общество
В России отказались от видеофиксации техосмотра
Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев проинформировал о том, что законопроект, предполагающий фотофиксацию техосмотра автомобилей, будет рассмотрен во втором чтении в начале мая.
Обновлено в 09:53
Общество
Под Петербургом открыли новую газораспределительную станцию
В Ломоносовском районе Ленинградской области запущена новая газораспределительная станция "Лаголово".
Обновлено в 09:04
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко на стадионе «Олимпийский»
Обновлено вчера в 08:32
Общество
Синоптики пообещали теплую погоду в Москве на текущей неделе
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что теплая погода с температурой воздуха до плюс 15 градусов придет в Московский регион во второй половине апреля.
Обновлено в 10:10