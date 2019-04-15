Энергетика

Нефть подешевела после роста на предыдущих торгахВзгляд.ру 02:09

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются в рамках коррекции после ощутимого роста в конце предыдущей недели.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Нефтяная корзина ОПЕК чуть подорожала

Росбалт09:26

Цены на нефть продолжают падать, Brent опустилась ниже $71 за баррель

Финмаркет08:21

Стоимость нефти марки Brent понизилась до $71,38 за баррель

Московский Комсомолец01:10

Bank of America прогнозирует «резкий скачок» цен на нефть

REGNUM10:53

Нефть подешевела после роста на предыдущих торгах

Взгляд.ру02:09

Стоимость нефти ускорила снижение на ожиданиях роста поставок в мире

ПРАЙМ07:24

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:11, Ашберн
Здоровье

Ученые: около 4 млн детей ежегодно заболевают астмой из-за загрязнения воздуха

Ученые столичного Университета Джорджа Вашингтона в США пришли к выводу, что загрязнение атмосферы планеты, вызванное, в первую очередь, токсическими выхлопами автомобилей, ежегодно провоцирует в мире заболеваемость бронхиальной астмой у 4 млн детей.
Обновлено в 07:36
Политика

В штабе Зеленского заявили о попытке Порошенко сорвать выборы

Порошенко пытается сорвать выборы, он направил малое число для формирования избирательных комиссий, сообщили в Telegram-канале штаба.
Обновлено в 07:02
Кино

Умерла актриса Ингмара Бергмана Биби Андерссон

Обновлено вчера в 14:16
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Хоккей

Никита Гусев подписал контракт с клубом НХЛ «Вегас»

Лучший бомбардир регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) россиянин Никита Гусев подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас".
Обновлено вчера в 14:10
Здоровье

В Бурятии мужчина прожил 27 лет с болтами вместо зубов

В Бурятии хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) провели операцию по удалению "самопальных болтов", которые на протяжении 27 лет заменяли местному жителю зубные имплантаты.
Обновлено в 06:17
Здоровье

В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну

Обновлено в 01:42
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Политика

Эксперт: президент положительно оценивает работу главы Ставрополья

Обновлено в 10:47
Армия и оружие

В Швеции возникли проблемы с «уничтожителем самолётов Су»

Некоторое время назад главком ВВС Швеции генерал Матс Хельгессон заявил, что Gripen E создаются в качестве "уничтожителей (убийц) самолётов Су".
Обновлено в 01:04
Политика

В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму

Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Происшествия

Пять человек погибли при лобовом столкновении

Водитель грузового автомобиля жив, но все люди, ехавшие в Ларгусе, в результате столкновения погибли на месте.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес

Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

Обновлено в 07:38
Авто

Экс-главе Volkswagen предъявлены обвинения в мошенничестве

Прокуратура города Брауншвейг в Германии предъявила обвинения в мошенничестве и других преступлениях бывшему генеральному директору автоконцерна Volkswagen Мартину Винтеркорну, сообщает издание Deutsche Welle.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе

«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Жительницу Кубани задержали за убийство четырехлетней дочери

Обновлено в 07:11
Происшествия

Ещё двое сбежавших из изолятора в Туве задержаны

Обновлено в 09:26
Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Экономика

В России создадут семь новых территорий опережающего развития

Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:39
Политика

Трамп предложил Boeing переименовать модель 737 MAX

Президент США Дональд Трамп дал совет компании Boeing по дальнейшим действием с моделью самолета 737 MAX.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Камбербэтч сбил пожилого велосипедиста

Обновлено в 05:31
Общество

Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе

Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:28
Недвижимость

Аналитики заявили об окончании цикла повышения ипотечных ставок

В марте 2019 года средняя ставка по ипотеке на новостройки составила 10,54%, а на вторичном рынке жилья — 10,66%.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Забайкалец напоил жену кислотой и сел на 19 лет

Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес

Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина

Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
Обновлено в 08:21
Общество

В России отказались от видеофиксации техосмотра

Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев проинформировал о том, что законопроект, предполагающий фотофиксацию техосмотра автомобилей, будет рассмотрен во втором чтении в начале мая.
Обновлено в 09:53
Общество

Под Петербургом открыли новую газораспределительную станцию

В Ломоносовском районе Ленинградской области запущена новая газораспределительная станция "Лаголово".
Обновлено в 09:04
Политика

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко на стадионе «Олимпийский»

Обновлено вчера в 08:32
Общество

Синоптики пообещали теплую погоду в Москве на текущей неделе

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что теплая погода с температурой воздуха до плюс 15 градусов придет в Московский регион во второй половине апреля.
Обновлено в 10:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное