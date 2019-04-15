Нефть подешевела после роста на предыдущих торгахВзгляд.ру 02:09

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются в рамках коррекции после ощутимого роста в конце предыдущей недели.

Нефть подешевела после роста на предыдущих торгах

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