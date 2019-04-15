Энергетика

Нефть подешевела после роста на предыдущих торгахВзгляд.ру 02:09

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются в рамках коррекции после ощутимого роста в конце предыдущей недели.
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Нефтяная корзина ОПЕК чуть подорожала

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Нефть снижается, но о завершении ралли говорить рано

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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 12:42, Ашберн
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Жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце обрушилась на телеведущую Ксению Собчак и публично обвинила ее в мошенничестве - накрутке просмотров и подписчиков на YouTube.
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