Энергетика
Нефть подешевела после роста на предыдущих торгахВзгляд.ру 02:09
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются в рамках коррекции после ощутимого роста в конце предыдущей недели.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:39, Ашберн
Общество
Елену Малышеву и Первый канал решили засудить
Компания «Ставропольский бройлер» подала исковое заявление в отношении редакции программы «Здоровье» Елены Малышевой и Первого канала.
Обновлено в 05:15
Политика
В штабе Зеленского рассказали о новом плане Порошенко по срыву выборов
Соратники кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского подозревают его оппонента Петра Порошенко в попытке сорвать второй тур голосования, искусственно организовав недобор сотрудников в участковые избирательные комиссии.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Авто
Автомобили марки Ravon начнут собирать в России
В Ravon в свою очередь заявили, что в этом году на российском рынке стартуют продажи автомобилей, поставленных из завода в Узбекистане.
Обновлено в 02:34
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Авто
«АвтоВАЗ» обновил комплектации модели Lada Granta FL
В начале второго квартала 2019 года «АвтоВАЗ» начал продавать обновленные LADA Granta FL нового поколения.
Обновлено в 02:07
Политика
Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве
Совет министров стран – членов Евросоюза окончательно одобрил поправки к газовой директиве, сообщает пресс-служба совета.
Обновлено в 04:37
Космос
«Садиться туда — наверняка катастрофа». Чем опасна экспедиция на Венеру
За миллиарды лет Земля превратилась в цветущий теплый рай, полный жизни, а Венера — в выжженную пустыню без капли влаги.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Валентин Юдашкин станцевал на дне рождения Татьяны Навки
Одним из первых фигуристку поздравил Валентин Юдашкин. Дизайнер опроверг недавние слухи о дурном самочувствии, активно танцуя весь вечер.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
В Италии мошенники покалечили более 50 человек ради страховок
Сицилийские полицейские задержали 34 человека, обвиняющихся в мошенничестве со страховыми выплатами, которые им удавалось получить за счет нанесения травм и переломов представителям маргинальных слоев населения.
Обновлено в 04:56
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Обновлено в 06:35
Политика
Оппозиция выиграла выборы в Финляндии
Оппозиционная Социал-демократическая партия победила на парламентских выборах в Финляндии, прошедших 14 апреля.
Обновлено в 02:25
Политика
Путин увеличил число мигалок для машин Службы внешней разведки
Президент Владимир Путин подписал указ, который увеличивает число автомобилей со спецсигналами в Службе внешней разведки (СВР).
Обновлено в 05:56
Общество
В Госдуме назвали имеющих право на перерасчет пенсий
Депутат Государственной думы Дмитрий Ионин объяснил, кто имеет право на перерасчет пенсионных выплат.
Обновлено вчера в 13:35
Шоу-бизнес
Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей
Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Ингушетии проходит обыск у правозащитника Муцольгова
В Ингушетии силовики проводят обыск у руководителя правозащитной организации "Машр" Магомеда Муцольгова, сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Калоя Ахильгова.
Обновлено в 04:11
Политика
Журналиста Бабченко пожизненно забанили в Facebook
Американская социальная сеть Facebook навсегда заблокировала аккаунт журналиста Аркадия Бабченко.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Вера Брежнева заявила, что не боится стать бабушкой
Бывшая солистка группы «Виагра» Вера Брежнева рассказала, что не боится стать бабушкой, поскольку сама родила в 19 лет.
Обновлено вчера в 09:17
Общество
Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра
Глава комитета отметил, что соответствующие изменения предусмотрены в поправках, поступивших из правительства ко второму чтению законопроекта.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые вместе показались на публике
Сергей Полунин и фигуристка Елена Ильиных посетили церемонию вручения премии Crocus Fitness Awards.
Обновлено вчера в 14:00
Экономика
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Авто
Volkswagen представил сразу три новых кроссовера
К автосалону в Шанхае компания Volkswagen подготовилась основательно и представила несколько кроссоверов.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны
Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Культура
«Первый канал» покажет интервью Пугачевой для YouTube
Обновлено в 06:02