Энергетика
Нефть подешевела после роста на предыдущих торгахВзгляд.ру 02:09
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются в рамках коррекции после ощутимого роста в конце предыдущей недели.
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Происшествия
Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился
Обновлено в 14:03
Происшествия
Камбербэтч сбил пожилого велосипедиста
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Российские корабли следят в Чёрном море за эсминцем США
Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля в акваторию Чёрного моря эсминцем управляемого ракетного оружия «Росс» военно-морских сил США, — говорится в сообщении Национального центра управления обороной.
Обновлено в 03:48
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Наука
Тюменские исследователи определили влияние мелатонина на биоритмы
В течении двух недель было проведено два сеанса, в ходе которых испытуемым вкалывали мелатонин дозировкой в 1,5 мг и определяли его влияние на циркадианный ритм (температуру тела, артериальное и систолическое давление, частоту сердечных сокращений).
Обновлено в 05:15
Кино
Собянин поздравил с юбилеем актрису Ольгу Волкову
Обновлено в 03:21
Общество
Шведскую журналистку поставили в тупик фразы на русском языке
Корреспондент шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен рассказала о своей поездке в России и трудностях, с которыми столкнулась при общении с жителями нашей страны.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце публично обвинила Ксению Собчак в мошенничестве
Жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце обрушилась на телеведущую Ксению Собчак и публично обвинила ее в мошенничестве - накрутке просмотров и подписчиков на YouTube.
Обновлено в 06:47
Политика
Бывший завод Порошенко превратят в главную базу ремонта кораблей ЧФ
По словам директора завода Владимира Баженова, разработана программа модернизации и технического перевооружения предприятия, после реализации которой в течение года корабли ЧФ встанут в доки «Севморзавода».
Обновлено в 02:42
Политика
Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО
Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Энергетика
Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию, пишут СМИ
Туркмения в понедельник после трехлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию, сообщает туркменский новостной сайт "Ориент", со ссылкой на источник в нефтегазовой сфере Туркменистана.
Обновлено в 12:41
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Политика
Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов
Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
Обновлено в 11:48
Политика
На Украине могут возбудить дело против Зеленского
В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:07
Спорт
Экс-ученица Тутберидзе покинула академию Плющенко
Обновлено в 10:41
Экономика
Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет
Бундесбанк оценил прямые инвестиции в Россию немецкого бизнеса в 2018 г. более чем в 1 млрд евро.
Обновлено в 11:55
Авто
Toyota тайно представила новую модель
Патентные изображения таинственной модели от Toyota ранее уже всплывали в Сети, но дополнительной информации о ней так и не поступало.
Обновлено в 06:55
Общество
В Петербурге закрылось рекордное число кафе с начала года
В Петербурге с начала года закрылось рекордное число кафе, баров и ресторанов.
Обновлено в 11:52
Футбол
СМИ узнали о «жестком разговоре» руководства «Спартака» с Кононовым
У главного тренера московского «Спартака» Олега Кононова состоялся «жесткий телефонный разговор» с руководством команды после выездного поражения в чемпионате России от «Ростова», сообщает Sport24.
Обновлено в 13:57
Авто
За год средняя цена автомобиля выросла на 9,1%
Средняя цена автомобиля выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 414 000 рублей.
Обновлено в 08:01
Авто
Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае
Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Авто
Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont
Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено в 08:14
Финансы
Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов
Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:10
Политика
Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Политика
«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию
Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Футбол
Вальверде: нельзя думать, что у «Барселоны» есть преимущество над «МЮ»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 11:13
Экономика
Россияне стали меньше откладывать на черный день
По сравнению с 2008 годам россияне стали откладывать на черный день меньше.
Обновлено в 03:46
Гаджеты
Первый ноутбук от Honor приехал в Россию
Honor MagicBook можно заказать по цене от 49 990 рублей.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов рублей
21-летний сын Олега Газманова недавно приобрел дорогостоящую иномарку – Mercedes S-Class Coupe, стоимость которой составляет от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 03:14