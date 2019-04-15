Энергетика

Нефть подешевела после роста на предыдущих торгахВзгляд.ру 02:09

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются в рамках коррекции после ощутимого роста в конце предыдущей недели.
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Нефть Brent опустилась до $71 за баррель

REGNUM13:46

Цены на нефть продолжают падать, Brent опустилась ниже $71 за баррель

Финмаркет08:21

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:01

Стоимость нефти ускорила снижение на ожиданиях роста поставок в мире

ПРАЙМ07:24

Нефть подешевела после роста на предыдущих торгах

Взгляд.ру02:09

Стоимость нефти марки Brent понизилась до $71,38 за баррель

Московский Комсомолец01:10

Нефтяная корзина ОПЕК чуть подорожала

Росбалт09:26
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Происшествия

Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился

Обновлено в 14:03
Происшествия

Камбербэтч сбил пожилого велосипедиста

Обновлено в 05:31
Армия и оружие

Российские корабли следят в Чёрном море за эсминцем США

Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля в акваторию Чёрного моря эсминцем управляемого ракетного оружия «Росс» военно-морских сил США, — говорится в сообщении Национального центра управления обороной.
Обновлено в 03:48
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Наука

Тюменские исследователи определили влияние мелатонина на биоритмы

В течении двух недель было проведено два сеанса, в ходе которых испытуемым вкалывали мелатонин дозировкой в 1,5 мг и определяли его влияние на циркадианный ритм (температуру тела, артериальное и систолическое давление, частоту сердечных сокращений).
Обновлено в 05:15
Кино

Собянин поздравил с юбилеем актрису Ольгу Волкову

Обновлено в 03:21
Общество

Шведскую журналистку поставили в тупик фразы на русском языке

Корреспондент шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен рассказала о своей поездке в России и трудностях, с которыми столкнулась при общении с жителями нашей страны.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце публично обвинила Ксению Собчак в мошенничестве

Жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце обрушилась на телеведущую Ксению Собчак и публично обвинила ее в мошенничестве - накрутке просмотров и подписчиков на YouTube.
Обновлено в 06:47
Политика

Бывший завод Порошенко превратят в главную базу ремонта кораблей ЧФ

По словам директора завода Владимира Баженова, разработана программа модернизации и технического перевооружения предприятия, после реализации которой в течение года корабли ЧФ встанут в доки «Севморзавода».
Обновлено в 02:42
Политика

Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО

Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Энергетика

Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию, пишут СМИ

Туркмения в понедельник после трехлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию, сообщает туркменский новостной сайт "Ориент", со ссылкой на источник в нефтегазовой сфере Туркменистана.
Обновлено в 12:41
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Политика

Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов

Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
Обновлено в 11:48
Политика

На Украине могут возбудить дело против Зеленского

В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:07
Спорт

Экс-ученица Тутберидзе покинула академию Плющенко

Обновлено в 10:41
Экономика

Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет

Бундесбанк оценил прямые инвестиции в Россию немецкого бизнеса в 2018 г. более чем в 1 млрд евро.
Обновлено в 11:55
Авто

Toyota тайно представила новую модель

Патентные изображения таинственной модели от Toyota ранее уже всплывали в Сети, но дополнительной информации о ней так и не поступало.
Обновлено в 06:55
Общество

В Петербурге закрылось рекордное число кафе с начала года

В Петербурге с начала года закрылось рекордное число кафе, баров и ресторанов.
Обновлено в 11:52
Футбол

СМИ узнали о «жестком разговоре» руководства «Спартака» с Кононовым

У главного тренера московского «Спартака» Олега Кононова состоялся «жесткий телефонный разговор» с руководством команды после выездного поражения в чемпионате России от «Ростова», сообщает Sport24.
Обновлено в 13:57
Авто

За год средняя цена автомобиля выросла на 9,1%

Средняя цена автомобиля выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 414 000 рублей.
Обновлено в 08:01
Авто

Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае

Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Авто

Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont

Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено в 08:14
Финансы

Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов

Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:10
Политика

Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР

Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Политика

«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию

Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Футбол

Вальверде: нельзя думать, что у «Барселоны» есть преимущество над «МЮ»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 11:13
Экономика

Россияне стали меньше откладывать на черный день

По сравнению с 2008 годам россияне стали откладывать на черный день меньше.
Обновлено в 03:46
Гаджеты

Первый ноутбук от Honor приехал в Россию

Honor MagicBook можно заказать по цене от 49 990 рублей.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес

Сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов рублей

21-летний сын Олега Газманова недавно приобрел дорогостоящую иномарку – Mercedes S-Class Coupe, стоимость которой составляет от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 03:14
Как работают Яндекс.Новости?
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