Энергетика

Нефть подешевела после роста на предыдущих торгахВзгляд.ру вчера в 02:09

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются в рамках коррекции после ощутимого роста в конце предыдущей недели.
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Суд освободил Савченко из-под стражи

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SpaceX потеряла ступень тяжелой ракеты Falcon Heavy

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Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
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Volkswagen презентовал кроссовер, который больше, чем Teramont

Nation News ранее сообщало, что Volkswagen представил новый кроссовер Roomzz с автопилотом.
Обновлено в 01:33
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В России могут появиться платные перекрестки

В 2020 году в одном из российских городов может появиться первый платный перекресток.
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Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Экономика

«Русал» построит завод по производству прокатных листов в США

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В Cadillac планируют расширить модельный ряд в РФ

В январе 2019 года модельная линейка марки была пополнена трехрядным кроссовером XT6, а главной новинкой 2018-го стал компактный паркетник XT4.
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В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.
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Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
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Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

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Грушко уверен, что решение альянса прекратить нормальные рабочие контакты по военной линии, абсурдны.
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В Севастополе археологи обнаружили тайный подземный ход под четвертым бастионом, ранее неизвестный.
Обновлено вчера в 06:16
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Протоиерей РПЦ: мужики в России остались только в спецназе

Обновлено вчера в 06:20
Армия и оружие

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Президент РФ Владимир Путин направил в состав Миссии ООН по стабилизации ситуации в Центральноафриканской Республике 30 российских военных.
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Весь мир плакал: Мировые СМИ скорбят вместе с французами

Парижане плакали на улице, действительно, весь мир плакал, — сообщает газета Independent.В связи с трагедией телевизионные передачи были прерваны.
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