Энергетика
Нефть подешевела после роста на предыдущих торгахВзгляд.ру вчера в 02:09
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются в рамках коррекции после ощутимого роста в конце предыдущей недели.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 02:28, Ашберн
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери смогли локализовать
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
В Красноярске учительница избила школьниц во время урока
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
В больницы в Алеппо поступила новейшая медицинская техника
Современная медицинская техника, мобильные клиники и новые кареты скорой помощи поступили в сирийскую провинцию Алеппо.
Обновлено вчера в 22:33
Экономика
Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург
ВСМ Москва—Петербург обсуждается со времен СССР.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован
Обновлено в 01:27
Происшествия
Неизвестный с молотком взял в заложники сотрудницу столичного метро
Неизвестный мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу столичного метрополитена.
Обновлено в 02:14
Экономика
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от НДФЛ
Россияне, которые получают низкие зарплаты, могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц.
Обновлено вчера в 01:39
Политика
Суд освободил Савченко из-под стражи
Обновлено вчера в 18:09
Общество
Алтайские спасатели проверяют готовность к ЧС на учениях
Алтайский край принимает участие во всероссийских учениях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера.
Обновлено в 01:40
Космос
SpaceX потеряла ступень тяжелой ракеты Falcon Heavy
Специалисты частной американской компании SpaceX не сохранили центральную ступень тяжелой ракеты Falcon Heavy.
Обновлено в 01:21
Экономика
Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода
Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Авто
Volkswagen презентовал кроссовер, который больше, чем Teramont
Nation News ранее сообщало, что Volkswagen представил новый кроссовер Roomzz с автопилотом.
Обновлено в 01:33
Транспорт
В России могут появиться платные перекрестки
В 2020 году в одном из российских городов может появиться первый платный перекресток.
Обновлено в 00:50
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Авто
В Cadillac планируют расширить модельный ряд в РФ
В январе 2019 года модельная линейка марки была пополнена трехрядным кроссовером XT6, а главной новинкой 2018-го стал компактный паркетник XT4.
Обновлено в 01:48
Происшествия
В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве
В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.
Обновлено вчера в 15:42
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали сильно постаревшую Марину Хлебникову
Обновлено в 02:00
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
Обновлено в 00:00
Происшествия
Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП
Обновлено вчера в 06:28
Авто
Новый Kia Cerato стали производить на «Автоторе» по полному циклу
Калининградское предприятие «Автотор» начало производство Kia Cerato 3-ей генерации в режиме полного цикла (CKD): сварка-окраска-сборка.
Обновлено вчера в 14:49
Политика
Российское гражданство с 2014 года получили 360 тыс. украинцев
Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что начиная с 2014 года 360 тыс. украинцев получили российское гражданство.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Россия и НАТО полностью прекращают сотрудничество
Грушко уверен, что решение альянса прекратить нормальные рабочие контакты по военной линии, абсурдны.
Обновлено вчера в 23:47
Наука
В Севастополе найден тайный подземный ход
В Севастополе археологи обнаружили тайный подземный ход под четвертым бастионом, ранее неизвестный.
Обновлено вчера в 06:16
Общество
Протоиерей РПЦ: мужики в России остались только в спецназе
Обновлено вчера в 06:20
Армия и оружие
Путин распорядился направить российских военных в ЦАР
Президент РФ Владимир Путин направил в состав Миссии ООН по стабилизации ситуации в Центральноафриканской Республике 30 российских военных.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
Весь мир плакал: Мировые СМИ скорбят вместе с французами
Парижане плакали на улице, действительно, весь мир плакал, — сообщает газета Independent.В связи с трагедией телевизионные передачи были прерваны.
Обновлено в 02:15