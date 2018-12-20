Нефть эталонных марок ускорила падение во время торгов в четверг, передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на российские СМИ.

Нефть марки Brent упала ниже 55 долларов за баррель

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