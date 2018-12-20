Энергетика

Нефть марки Brent упала ниже 55 долларов за баррель
УтроNews
вчера в 05:05

Нефть эталонных марок ускорила падение во время торгов в четверг, передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на российские СМИ.
УтроNewsвчера в 05:05

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Нефть подорожала после резкого снижения цен

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Стоимость нефти марки Brent упала почти на 5%

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Цены на нефть упали на 5% второй раз за неделю

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Почему нефть Brent упала ниже $55 - впервые с сентября 2017 года

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Нефть WTI дешевеет более чем на 3%

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Мировые цены на нефть завершили торги понедельника ниже психологических отметок

Банки.ру18 декабря в 00:42
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 04:15, Ашберн
Энергетика

Новак прокомментировал падение цен на нефть

Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал падение цен на нефть в конце текущего года.
Обновлено в 02:17
Энергетика

Нефть дорожает в ожидании данных по ОПЕК+

По некоторым данным, сокращение нефтедобычи в рамках ОПЕК составит 3% от показателей октября текущего года, а не 2,5%, как полагали ранее.
Обновлено в 02:44
Энергетика

Немецкая RWE подписала второй контракт на поставку СПГ из США

Немецкая энергетическая компания RWE и австралийская Woodside Petroleum подписали еще один контракт на поставки сжиженного природного газа.
Обновлено вчера в 18:11
Энергетика

В Прикамье с 1 января подорожает газ для населения

Тариф на природный газ компании "Газпром межрегионгаз Пермь" для нагрева пищи составит 5,81 руб. за кубометр, для отопления - 4,81 руб. за кубометр.
Обновлено в 03:05
Энергетика

Очищение угля: чему Россия может поучиться у Китая

Исследование, которое Центр энергетики Московской школы управления «Сколково» выпустит в январе 2019 года, ставит Китай на первое место среди 13 стран мира, где угольная генерация играет существенную роль и в глобальном масштабе, и в национальном энергобалансе — а Россия этот список замыкает.
Обновлено в 00:42
Энергетика

«ЛУКОЙЛ» добыл 20 млн тонн нефти на проектах Северного Каспия

Накопленная добыча нефти на двух проектах "ЛУКОЙЛа" в российском секторе Каспийского моря превысила 20 млн тонн.
Обновлено вчера в 10:16
Энергетика

От денег МВФ теплее украинцам не станет

Украина еще не успела получить деньги от МВФ, а ее жители уже чувствуют, как жить становится еще лучше.
Обновлено в 03:31
Энергетика

Белоруссия потеряет $383 млн от налогового маневра России в 2019 году

Потери Белоруссии от налогового маневра в нефтяной отрасли России составят $383 млн, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.
Обновлено вчера в 03:17
Энергетика

Транспорт госкомпаний переведут на газ

Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков сообщил, что компании удалось перевести 30% транспорта на газомоторное топливо и сэкономить за пять лет 3,7 млрд рублей.
Обновлено вчера в 02:00
Энергетика

«Мегионнефтегаз» приобрел новый лицензионный участок

Новый актив граничит с уже разрабатываемыми "Мегионнефтегазом" Ачимовским и Западно-Чистинным участками, где есть необходимая производственная инфраструктура.
Обновлено в 02:20
Энергетика

Югре удалось произвести в этом году 2 млн тонн нефтепродуктов

За этот год в Югре производство нефтепродуктов составит 2 миллиона тонн.
Обновлено вчера в 18:11
Энергетика

Минприроды сообщило о перспективах добычи «Роснефти» в Карском море

Минприроды не ждет в ближайшее время активных работ на месторождении «Роснефти» «Победа» на шельфе Карского моря, сообщил в интервью «Интерфаксу» руководитель ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено 19 декабря в 07:19
Энергетика

«Газпром нефть» получила новый ледокол для работы в Арктике

«Андрей Вилькицкий» стал вторым ледоколом, построенным в рамках арктической программы «Газпром нефти» «Время Арктики».
Обновлено вчера в 09:34
Энергетика

Мечел продлил контракт с китайской Jidong Cement

Группа Мечел продлила еще на один год контракт с китайским партнером - корпорацией Jidong Cement.
Обновлено 19 декабря в 18:56
Энергетика

В Литве электроэнергия подорожала на 9%

За последнюю неделю стоимость электроэнергии в Литве возросла на 9%, сообщает «Sputnik Литва».
Обновлено вчера в 02:38
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