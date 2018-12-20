Энергетика
Нефть марки Brent упала ниже 55 долларов за баррель
Нефть марки Brent упала ниже 55 долларов за баррельУтроNewsвчера в 05:05
Нефть эталонных марок ускорила падение во время торгов в четверг, передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на российские СМИ.
УтроNewsвчера в 05:05
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Мировые цены на нефть завершили торги понедельника ниже психологических отметок
Банки.ру18 декабря в 00:42
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 04:15, Ашберн
Энергетика
Новак прокомментировал падение цен на нефть
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал падение цен на нефть в конце текущего года.
Обновлено в 02:17
Энергетика
Нефть дорожает в ожидании данных по ОПЕК+
По некоторым данным, сокращение нефтедобычи в рамках ОПЕК составит 3% от показателей октября текущего года, а не 2,5%, как полагали ранее.
Обновлено в 02:44
Энергетика
Немецкая RWE подписала второй контракт на поставку СПГ из США
Немецкая энергетическая компания RWE и австралийская Woodside Petroleum подписали еще один контракт на поставки сжиженного природного газа.
Обновлено вчера в 18:11
Энергетика
В Прикамье с 1 января подорожает газ для населения
Тариф на природный газ компании "Газпром межрегионгаз Пермь" для нагрева пищи составит 5,81 руб. за кубометр, для отопления - 4,81 руб. за кубометр.
Обновлено в 03:05
Энергетика
Очищение угля: чему Россия может поучиться у Китая
Исследование, которое Центр энергетики Московской школы управления «Сколково» выпустит в январе 2019 года, ставит Китай на первое место среди 13 стран мира, где угольная генерация играет существенную роль и в глобальном масштабе, и в национальном энергобалансе — а Россия этот список замыкает.
Обновлено в 00:42
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» добыл 20 млн тонн нефти на проектах Северного Каспия
Накопленная добыча нефти на двух проектах "ЛУКОЙЛа" в российском секторе Каспийского моря превысила 20 млн тонн.
Обновлено вчера в 10:16
Энергетика
От денег МВФ теплее украинцам не станет
Украина еще не успела получить деньги от МВФ, а ее жители уже чувствуют, как жить становится еще лучше.
Обновлено в 03:31
Энергетика
Белоруссия потеряет $383 млн от налогового маневра России в 2019 году
Потери Белоруссии от налогового маневра в нефтяной отрасли России составят $383 млн, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.
Обновлено вчера в 03:17
Энергетика
Транспорт госкомпаний переведут на газ
Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков сообщил, что компании удалось перевести 30% транспорта на газомоторное топливо и сэкономить за пять лет 3,7 млрд рублей.
Обновлено вчера в 02:00
Энергетика
«Мегионнефтегаз» приобрел новый лицензионный участок
Новый актив граничит с уже разрабатываемыми "Мегионнефтегазом" Ачимовским и Западно-Чистинным участками, где есть необходимая производственная инфраструктура.
Обновлено в 02:20
Энергетика
Югре удалось произвести в этом году 2 млн тонн нефтепродуктов
За этот год в Югре производство нефтепродуктов составит 2 миллиона тонн.
Обновлено вчера в 18:11
Энергетика
Минприроды сообщило о перспективах добычи «Роснефти» в Карском море
Минприроды не ждет в ближайшее время активных работ на месторождении «Роснефти» «Победа» на шельфе Карского моря, сообщил в интервью «Интерфаксу» руководитель ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено 19 декабря в 07:19
Энергетика
«Газпром нефть» получила новый ледокол для работы в Арктике
«Андрей Вилькицкий» стал вторым ледоколом, построенным в рамках арктической программы «Газпром нефти» «Время Арктики».
Обновлено вчера в 09:34
Энергетика
Мечел продлил контракт с китайской Jidong Cement
Группа Мечел продлила еще на один год контракт с китайским партнером - корпорацией Jidong Cement.
Обновлено 19 декабря в 18:56
Энергетика
В Литве электроэнергия подорожала на 9%
За последнюю неделю стоимость электроэнергии в Литве возросла на 9%, сообщает «Sputnik Литва».
Обновлено вчера в 02:38